غوارديولا يؤكد غياب دي بروين لأسابيع ويكشف سبب الحديث الحاد مع هالاند
أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي غياب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين عدة أسابيع بسبب الإصابة.
وشارك دي بروين أساسيا في مباراة مانشستر سيتي مع بيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمس الجمعة لكنه خرج في الدقيقة الـ 23 بسبب الإصابة.
وأكد غوارديولا أن الطاقم الطبي في مانشستر سيتي سيحتاج للجلوس مع دي بروين للتأكد مما إذا كان اللاعب يحتاج لعناية جادة.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "هذا يعتمد على حجم الإصابة لكنه (دي بروين) سيغيب لبضعة أسابيع".
وأضاف: "علينا أن نفكر ونتحدث إلى الأطباء ونرى ما حدث، يجب أن يرتاح وأن يتعافى ويعود".
وتابع المدرب الإسباني: "قال لي دي بروين إنها إصابة في نفس المكان الذي تعرض فيه للإصابة بنهائي دوري أبطال أوروبا".
وبسؤاله عن حديثه مع إيرلينغ هالاند، عقب نهاية الشوط الأول، قال غوارديولا: "نحن نحب بعضنا البعض، لم يكن محبطا وأنا كذلك، هذه أمور تحدث في كرة القدم، لا تكن دراميا".
وأضاف: "كان يريد الحصول على بعض التمريرات المباشرة، لكن في بعض الأحيان لا تصله الكرة لحاجتنا للحفاظ عليها، أراد الحصول على تمريرات أكثر وأخبرته بضرورة التحلي بالصبر كي يمنحه زملاؤه كرات جيدة".
وأوضح: "المباراة الأولى أمام فريق صاعد حديثا تكون دائما صعبة، قدموا كل شيء ولكن تحلينا بالحظ بإيجاد الهدف سريعا، منحناهم الفرصة وعلينا التطور".
وسجل هالاند هدفين في حين سجل رودري هدفا ليفوز مانشستر سيتي 3/0 على بيرنلي في أولى مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023/2024.
وفي الموسم الماضي سجل هالاند 52 هدفًا في 53 مباراة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي ليساعد الفريق على التتويج بالثلاثية.
وسيلعب مانشستر سيتي مع إشبيلية يوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.