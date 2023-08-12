غوارديولا يؤكد غياب دي بروين لأسابيع ويكشف سبب الحديث الحاد مع هالاند

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "هذا يعتمد على حجم الإصابة لكنه (دي بروين) سيغيب لبضعة أسابيع".

وأضاف: "علينا أن نفكر ونتحدث إلى الأطباء ونرى ما حدث، يجب أن يرتاح وأن يتعافى ويعود".

وتابع المدرب الإسباني: "قال لي دي بروين إنها إصابة في نفس المكان الذي تعرض فيه للإصابة بنهائي دوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله عن حديثه مع إيرلينغ هالاند، عقب نهاية الشوط الأول، قال غوارديولا: "نحن نحب بعضنا البعض، لم يكن محبطا وأنا كذلك، هذه أمور تحدث في كرة القدم، لا تكن دراميا".

وأضاف: "كان يريد الحصول على بعض التمريرات المباشرة، لكن في بعض الأحيان لا تصله الكرة لحاجتنا للحفاظ عليها، أراد الحصول على تمريرات أكثر وأخبرته بضرورة التحلي بالصبر كي يمنحه زملاؤه كرات جيدة".