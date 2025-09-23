ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

سلوت يتخذ قراراً بشأن مشاركة محمد صلاح أمام ساوثامبتون

محمد صلاح بعد الفوز على بيرنليالمصدر: رويترز
اتخذ الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، قراراً بشأن مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح في مباراة ساوثامبتون مساء اليوم الثلاثاء في الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وخسر محمد صلاح في الساعات الماضية جائزة الكرة الذهبية التي توج بها الفرنسي عثمان ديمبلي نجم فريق باريس سان جيرمان مساء أمس الاثنين.

 واحتل صلاح في المركز الرابع بقائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بعد موسم رائع قدمه اللاعب المصري ساهم خلاله بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وقرر سلوت إراحة لاعبه صاحب الـ 33 عاماً واستبعاده من لقاء ساوثامبتون وعدم الدفع به في التشكيل الأساسي كما أنه خارج قائمة البدلاء.

 واعتمد المدرب الهولندي على الجناح الواعد ريو نغوموها الذي سجل هدف الفوز في الوقت القاتل على حساب نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي بجانب ألكسندر إيزاك الذي يقود هجوم الريدز.

 وأراح سلوت أيضاً المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون باكير الذين تواجدا معه في حفل الكرة الذهبية كما يجلس هوغو إكيتيكي على مقاعد البدلاء.

