بيلينغهام يخطف فوزًا دراميًا لريال مدريد في اللحظات الأخيرة أمام يونيون برلين
خطف فريق ريال مدريد فوزًا دراميًا من ضيفه يونيون برلين الألماني، بهدف نظيف خلال مباراة الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، سجل الإنجليزي جود بيلينغهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94، قبيل انطلاق صافرة الحكم.
وسيطر ريال على اللعب في الشوط الأول، لكنه عانى من أجل اختراق دفاع أونيون الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي بقيادة المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي المنضم هذا الصيف من يوفنتوس.
وبدأ بطل أوروبا 14 مرة الشوط الثاني بشكل أفضل، واقترب رودريجو مرتين من التسجيل، لكن الحارس فيدريك رونوف أنقذ المحاولة الأولى، بينما ارتدت التسديدة الأخرى من القائم.
وواصل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الضغط، وكاد الفريق الألماني أن يصمد حتى النهاية، قبل أن ينجح لاعب الوسط بيلينغهام في استغلال ارتباك داخل منطقة الجزاء ويسجل هدفه السادس في 6 مباريات.
واعتلى ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد هذا الفوز، بينما يتذيل يونيون برلين المجموعة دون نقاط.