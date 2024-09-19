لاعب فرنسي مغمور يحطّم رقما تاريخيا لمبابي في دوري أبطال أوروبا

كتب المهاجم الصاعد لموناكو الفرنسي جورج إيلينكينا اسمه بأحرف كبرى في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما صنع فوز فريقه على برشلونة، يوم الخميس في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024 ـ 2025.

ونجح المهاجم الفرنسي الذي يحمل أيضا الجنسية النيجيرية، والمولود في مدينة "لاغوس" في نيجيريا، في تسجيل هدف موناكو الثاني في الفوز (2 ـ1) على الفريق الكتالوني ليحطم بذلك رقما تاريخيا لموناكو حققه المهاجم السابق لفريق الإمارة والنجم الحالي لريال مدريد كيليان مبابي عام 2017.

وبعد التعادل في الشوط الأول (1 ـ 1) بهدفي أكليوش لموناكو ولامين يامال لبرشلونة، قاد البديل جورج إيلنيكينا هجمة مرتدة سريعة لموناكو قبل أن يوقع على أول هدف له في أول مبارة يخوضها في دوري أبطال أوروبا، بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس تير شتيغن.

وبفضل هدفه ذاك، أصبح جورج إيلنيكينا أصغر لاعب في تاريخ نادي موناكو يسجل هدفا في أول مباراة يشارك فيها بعد أن كان ذلك الرقم التاريخي بحوزة مواطنه كيليان مبابي والذي يعود إلى موسم 2016 ـ 2017 وتحديدا في مباراة موناكو ومانشستر سيتي.

وهز مبابي شباك السيتي في تلك المباراة وعمره 18 عاما و63 يوما، بينما حقق إيلنيكينا هدفه في مرمى برشلونة وعمره 18 عاما و34 يوما.

وحقق موناكو فوزه الأول في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا، وواصل سلسلة مبارياته الخالية من الخسارة منذ انطلاق موسم 2024 ـ 2025، بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادلا في 4 جولات من الليغ 1.