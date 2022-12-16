أصبحوا 5 مصابين.. ‏إصابة ثنائي منتخب فرنسا فاران وكوناتي بإنفلونزا الإبل

وغاب كل من أدريان رابيو ودايوت أوبيكانو عن مباراة نصف النهائي ضد المغرب يوم الأربعاء، في حين أن كينغسلي كومان في العزل الانفرادي منذ أمس الخميس.

وقبل يومين من المباراة النهائية ضد الأرجنتين، أصيب رافاييل فاران وإبراهيما كوناتي بالمرض، كلاهما كان في قلب الدفاع ضد المغرب.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن الوضع ستتم مراقبته بعناية من موظفي منتخب فرنسا في الساعات المقبلة، وقد تم تحديد موعد التمرين لليوم الجمعة الساعة 6 مساء.