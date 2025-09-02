فيديو مثير.. نجم ليفربول يرتكب خطأ فادحا

أثار الفرنسي هوغو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول الجديد، جدلاً واسعًا بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يستخدم هاتفه المحمول لتصوير نفسه أثناء قيادة سيارته الفارهة من طراز مرسيدس G Wagon التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني.

أخبار ذات علاقة 3 تشكيلات مرعبة.. كيف سيلعب إيزاك مع صلاح وإيكيتيكي في ليفربول؟

المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا كان قد شارك في فوز ليفربول على آرسنال بهدف دون رد في قمة الدوري.

كما جذب الأنظار منذ قدومه بتسجيله هدفًا في شباك كريستال بالاس بكأس الدرع الخيرية، ثم أضاف هدفين أمام بورنموث ونيوكاسل في الدوري.

أخبار ذات علاقة أولهم محمد صلاح.. إيزاك يرعب 5 نجوم في ليفربول

فيديو يوقعه في خطأ فادح

إيكيتيكي، الذي انضم لليفربول في الصيف قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 69 مليون جنيه إسترليني، نشر الفيديو عبر حسابه على "سناب شات"، حيث أظهر لوحة القيادة قبل أن يقلب الكاميرا ليصور وجهه أثناء القيادة على طريق سريع.

وتحظر القوانين في إنجلترا تمامًا استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، حتى في حال التوقف عند إشارات المرور أو الزحام، وتفرض غرامة تصل إلى 200 جنيه إسترليني وخصم 6 نقاط من رخصة القيادة على المخالفين.

هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها نجم في الدوري الإنجليزي بهذا الخطأ، إذ سبق أن نشر البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد مقطعًا مشابهًا أثناء قيادته على الطريق السريع، كما صور مويس كين نفسه وهو يقود بسرعة 50 ميلًا في الساعة.

حتى محمد صلاح نجم ليفربول تعرض عام 2018 لإحالة إلى شرطة ميرسيسايد بعد تصويره ممسكًا بهاتفه أثناء القيادة بسيارته البيضاء.

ولم يصدر النادي أي تعليق رسمي حتى الآن حول تصرف لاعبه الجديد.