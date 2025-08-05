نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميا عدد ألقاب الدوري التي يمتلكها (صورة)

أعلن نادي الاتحاد السعودي بشكل رسمي عن عدد البطولات التي يمتلكها عبر الموقع الرسمي الذي تم تدشينه مؤخرًا.

وكان اتحاد الكرة السعودي كشف مؤخرًا عن نتائج مشروع توثيق تاريخ الأندية السعودية، والذي شهد جدلًا واسعًا بين العديد من الأندية بسبب طريقة احتساب عدد البطولات.

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وأسفر مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية عن تغيرات كبيرة في طريقة احتساب الألقاب، وذلك في بطولات عديدة، أبرزها: الدوري السعودي للمحترفين، كأس الملك، كأس ولي العهد، وكأس الاتحاد السعودي، وكأس السوبر السعودي، وذلك بخلاف بطولات المناطق، والبطولات الآسيوية والعربية المعتمدة بشكل رسمي.

وكان أكثر ناد سعودي تحقيقًا للبطولات بعد مشروع التوثيق هو الهلال برصيد 90 بطولة، والتي تم الكشف عنها تفصيليًّا من الاتحاد السعودي لكرة القدم بمجرد انتهاء اللجنة من إعادة احتساب الألقاب بالنظام الجديد.

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من جابنه، أعلن الاتحاد توثيقه رسميًّا الحصول على 59 بطولة بينها 15 لقبًا للدوري السعودي، و10 كأس الملك، و2 دوري أبطال آسيا، وبطولة لكأس السوبر، و8 بطولات كأس ولي العهد.

واختتم فريق الاتحاد السعودي معسكره التحضيري في البرتغال بفوز عريض على أونياو ليريا بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة كأس UDL الدولية، محققًا أول انتصار له بعد أربع هزائم متتالية في معسكره الخارجي أمام كل من فنربخشة التركي 0ـ4، وفيتوريا غيماريش البرتغالي 1ـ3، وفولهام الإنجليزي 2ـ4، وبورتيمونينسي البرتغالي 1ـ2.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى جدة اليوم قبل أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة استعدادًا للسفر إلى هونغ كونغ لخوض السوبر السعودي في الـ19 من أغسطس الجاري.