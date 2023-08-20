موقف رائع من ميسي تجاه زميله قبل رفع لقب بطولة كأس الدوريات (فيديو)
قام الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بموقف رائع خلال توجهه إلى المنصة لرفع كأس بطولة كأس الدوريات، التي توج بها فريقه بعد الفوز على ناشفيل بركلات الترجيح، يوم الأحد.
وقبل تسلم الكأس منح ميسي زميله دياندري يدلين شارة القيادة، حيث كان قائد الفريق قبل قدوم النجم الأرجنتيني، وطلب منه أن يرفع معه اللقب.
كما قام ميسي بالتوجه بالكأس إلى باقي زملائه للاحتفال معهم.
وسجل ليونيل ميسي هدفه العاشر في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي ليكلل انطلاقته الناجحة مع إنتر ميامي بالفوز باللقب الأول للنادي بعد التفوق بركلات الترجيح على مضيفه ناشفيل 10-9 في النهائي اليوم الأحد.
واحتفل ميسي مع زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بأول لقب في الأراضي الأمريكية بعد أن نجح الثلاثي في التسديد من علامة الجزاء.
ونفذ الحارس دريك كالندر الركلة الأخيرة بنجاح ليحسم البطولة، التي تجمع 47 فريقا من الدوري الأمريكي والمكسيكي، بعد أن تصدى لركلة نظيره حارس ناشفيل إليوت بيناكيو.
وضع ميسي إنتر في المقدمة بتسديدة مذهلة في الدقيقة الـ 23 رغم أن ناشفيل كان الأكثر خطورة في البداية.
وتعادل فافا بيكوت لناشفيل من ضربة رأس منخفضة بعد ركلة ركنية.
وهذا اللقب الـ 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.
وهز ميسي الشباك في كل المباريات السبع لفريقه بالبطولة بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.