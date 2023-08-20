موقف رائع من ميسي تجاه زميله قبل رفع لقب بطولة كأس الدوريات (فيديو)

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بموقف رائع خلال توجهه إلى المنصة لرفع كأس بطولة كأس الدوريات، التي توج بها فريقه بعد الفوز على ناشفيل بركلات الترجيح، يوم الأحد.

وقبل تسلم الكأس منح ميسي زميله دياندري يدلين شارة القيادة، حيث كان قائد الفريق قبل قدوم النجم الأرجنتيني، وطلب منه أن يرفع معه اللقب.

كما قام ميسي بالتوجه بالكأس إلى باقي زملائه للاحتفال معهم.