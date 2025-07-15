الأهلي "يرضخ" لوسام أبو علي

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شهد ملف رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي عن فريقه الأهلي المصري تطورات مثيرة في الساعات القليلة الماضية.
وأعلن الأهلي، في وقت سابق، رفضه رحيل اللاعب الفلسطيني، وتمسكه ببقائه، خاصة أنه مرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2029.
وتلقى وسام أبو علي عرضين من الوصل الإماراتي، وكولومبوس كرو الأمريكي، ولكن الأهلي اشترط الحصول على مبلغ 9.5 ملايين دولار أمريكي، بجانب 2.5 مليون دولار كبنود إضافية.
وبحسب مصادر داخل أروقة الأهلي، فإن هناك مرونة من جانب إدارة القلعة الحمراء بشأن رحيل وسام أبو علي، وإمكانية تخفيض المبلغ المالي إلى 8.5 مليون دولار أمريكي.
وأثار موقف وسام أبو علي برفضه الخضوع إلى القياسات البدنية، بجانب امتناعه عن جلسة الرنين المغناطيسي وهو الأمر الذي أدى إلى تلويح محمد يوسف المدير الرياضي بخصم نسبة من عقد اللاعب.
وكان الأهلي قد تعاقد مع وسام أبو علي قادماً من سيريوس السويدي في شهر يناير 2024.
وتألق اللاعب الفلسطيني بقميص الأهلي المصري، وسجل 19 هدفاً في الموسم الماضي، كما أحرز "هاتريك" في بطولة كأس العالم للأندية أمام بورتو البرتغالي.