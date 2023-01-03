طارق يحيى يهاجم فيريرا بقناة الزمالك بعد الخسارة أمام أسوان (فيديو)

كما وجه طارق يحيى انتقادات لفيريرا لعدم استماعه للجهاز المساعد له بحسب وصفه، مشددا على أنه من حقه أن يتحدث وينتقد في إشارة لرفض قطاع من جمهور الزمالك الهجوم على فيريرا.

وأشار طارق يحيى إلى سوء أداء الزمالك في الشوط الأول أمام أسوان، معللا ذلك بسوء إدارة المباراة والإعداد لها من المدرب.

أول خسارة

وألحق أسوان الخسارة الأولى بنادي الزمالك في الدوري المصري بعدما تغلب عليه 2/1، يوم الإثنين.