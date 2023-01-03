طارق يحيى يهاجم فيريرا بقناة الزمالك بعد الخسارة أمام أسوان (فيديو)
شن طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك هجوما على المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للمارد الأبيض بعد الخسارة 2/1 أمام أسوان في الدوري المصري.
وانتقد طارق يحيى التشكيلة الأساسية التي بدأ بها فيريرا المباراة أمام أسوان وانتقد كذلك تغييرات المدرب البرتغالي في الخسارة الأولى للزمالك في الدوري المصري هذا الموسم.
كما وجه طارق يحيى انتقادات لفيريرا لعدم استماعه للجهاز المساعد له بحسب وصفه، مشددا على أنه من حقه أن يتحدث وينتقد في إشارة لرفض قطاع من جمهور الزمالك الهجوم على فيريرا.
وأشار طارق يحيى إلى سوء أداء الزمالك في الشوط الأول أمام أسوان، معللا ذلك بسوء إدارة المباراة والإعداد لها من المدرب.
أول خسارة
وألحق أسوان الخسارة الأولى بنادي الزمالك في الدوري المصري بعدما تغلب عليه 2/1، يوم الإثنين.
وتقدم أسوان بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة سجله محمد عبدالغني لاعب الزمالك بالخطأ في مرمى فريقه.
وأنهى أسوان الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له ديلسون كاموني هدفا في الدقيقة 45+2 بضربة رأس بمساعدة أحمد بلحاج.
وتلقى الزمالك أول خسارة في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز 7 مرات، وتعادل 3 مرات، ليتجمد رصيد حامل اللقب في الموسمين الماضيين عند 24 نقطة من 10 مباريات في المركز الثاني ويتأخر بـ3 نقاط عن الأهلي الذي انفرد بالصدارة.