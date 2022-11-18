رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن اتخاذ "الخطوات المناسبة" ردا على كريستيانو رونالدو
رد مانشستر يونايتد في بيان رسمي على تصريحات لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال مانشستر يونايتد في بيانه: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة ردًا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة".
وأضاف: "لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".
وهاجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، ملاك النادي (عائلة جليزر) وأشار إلى أنهم لا يهتمون بنجاح الفريق على المستوى الرياضي.
وقال رونالدو في الجزء الثاني من المقابلة مع الصحفي البريطاني، بيرس مورجان: "لا يهمهم (الملّاك) النادي، مانشستر يونايتد نادٍ صاحب قيمة تسويقية، سيحصلون على المال من ذلك، لكنهم لا يحصلون عليه حقًا من الرياضة".
وأضاف: "لم أتحدث إليهم منذ عدت، اللاعبون يريدون الأفضل من النادي، ولهذا السبب عدت، ولهذا أحب النادي، لكن الأشياء داخل مانشستر يونايتد لا تساعده في الوصول للمستوى الأعلى، مثل مانشستر سيتي وليفربول، وآرسنال الآن، سيكون من الصعب على مانشستر يونايتد أن يكون في قمة اللعبة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة بهذا الهيكل".
وعن علاقته حاليًا بالمدرب أليكس فيرجسون، قال: "لم أتحدث معه منذ شهر واحد، لكنه دائمًا في صفي، هو دائمًا يفهمني، إنه يعرف ذلك، يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه".
وعاد رونالدو البالغ من العمر 37 عاما لمانشستر يونايتد صيف عام 2021 بعدما ضمه النادي الإنجليزي من يوفنتوس بعقد لمدة موسمين.
وأكد النجم البرتغالي في مقابلة مع بيرس مورغان: "ترك فيرجسون فراغًا كبيرًا، لكن ليس فيرجسون فحسب، بل أيضًا ديفيد جيل، (الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد)، إنه رجل طيب للغاية".
وأوضح: "بالمقارنة مع ريال مدريد وحتى يوفنتوس، من حيث التدريب والتغذية والتعافي، مانشستر يونايتد متأخر، وهذا شيء فاجأني، فريق بهذا الحجم يجب أن يكون في القمة".
وواصل رونالدو: تم طرد أولي سولشاير، وتولى مايكل كاريك المسؤولية لبضع مباريات، كان كل شيء سريعًا للغاية، لكن عدم الاستقرار في النادي فاجأني كثيرًا".
وأردف: "عندما وقعت مع مانشستر يونايتد اعتقدت أن كل شيء قد تغير؛ لأنه مر 13 عامًا على رحيلي.. عندما وصلت اعتقدت أن كل شيء سيكون مختلفًا، لكنني فوجئت بطريقة سيئة".