رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن اتخاذ "الخطوات المناسبة" ردا على كريستيانو رونالدو

رد مانشستر يونايتد في بيان رسمي على تصريحات لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة ردًا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة".

وأضاف: "لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".