ملخص وأهداف مباراة السودان والسنغال في كأس أمم إفريقيا للمحليين (فيديو)

يخوض منتخبا السودان والسنغال، اليوم الجمعة، مواجهةً حاسمة لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025، والتي ستُقام على أرضية ملعب مانديلا الوطني.

ويأتي اللقاء في أعقاب خسارة كلا الفريقين في مباريات نصف النهائي، فقد ودّع المنتخب السوداني حلم الصعود إلى المباراة النهائية بعد هزيمته أمام نظيره مدغشقر بهدف نظيف.

فيما غادر المنتخب السنغالي المنافسة إثر خسارته بركلات الترجيح أمام منتخب المغرب بنتيجة 3-5.

ويطمح المنتخب السوداني، الذي قدّم مستوىً مشرفاً خلال منافسات البطولة، إلى إنهاء مشاركته بصورة إيجابية عبر الفوز بميدالية المركز الثالث، فيما يسعى السنغال لتعويض خيبة الخروج من نصف النهائي بطريقة قاسية، والظفر بالمركز الثالث.

وتقدم "إرم نيوز" ملخصًا لمباراة السودان والسنغال في كأس أمم إفريقيا للمحليين في السطور القادمة:

تقدم منتخب السودان مبكرًا عن طريق محمد تيه أسد.

الشوط الأول كانت الهجمات متبادلة، ولكن كان صمودًا دفاعيًا سودانيًا.

نهاية الشوط الأول بتقدم السودان.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 57: الهدف الأول لمنتخب السنغال بعد خطأ محمد النور حارس السودان.

الدقيقة 83: معاذ مهاجم منتخب السودان يضيع فرصة التقدم بعد انفراد بالمرمى السنغالي، ولكنه لعب الكرة ضعيفة.

نهاية الشوط الثاني بالتعادل 1/1، واللجوء إلى ركلات الترجيح.

منتخب السنغال يحسم المباراة ويفوز بركلات الترجيح.