بعد تراجع بلايلي ومحرز.. هل انتهت مرحلة الجيل الذهبي لمنتخب الجزائر؟

لم تنفك ردود الأفعال في الأوساط الكروية في الجزائر حول أداء منتخب محاربي الصحراء في مباراة الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 الخميس الماضي أمام بوتسوانا.

وبات فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على أعتاب التأهل للنهائيات المقبلة من المونديال بعد الفوز على بوتسوانا (3 ـ 1) ليعزز صدارته للمجموعة السابعة برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخسارة واحدة.

رغم الفوز الذي وضع الجزائر على بعد خطوة من التأهل قبل مواجهة غينيا غدا الاثنين في الجولة الثامنة في كوناكري، فإن الأداء الجماعي وخاصة خط الدفاع أثار انتقادات لاذعة كما فجر موجة من الانتقادات والتفاعلات والمخاوف أيضا من تراجع رهيب للجيل الذي صعد على عرش الكرة الإفريقية قبل 6 سنوات.

وفي 2019، توج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا في مصر تحت قيادة جيل ذهبي أشرف عليه المدرب جمال بلماضي وقدم آنذاك مستويات كروية مذهلة ضمت نجوما أمثال وهاب رايس مبولحي ورامي بن سبعيني وإسلام سليماني ورياض محرز ويوسف بلايلي ويسف عطال واسماعيل بن ناصر وجمال بلعمري وغيرهم كثيرون.

لقب إفريقي وعربي في ظرف عامين

وبعد عام ونصف العام، أحرز المنتخب الجزائري لقب كأس العرب للمنتخبات 2021 (للفيفا) في قطر بيل ضم أيضا عدة لاعبين من الفريق المتوج بكأس أمم إفريقيا.

لكن مباراة بوتسوانا الأخيرة في ملعب تيزي وزو أثارت هواجس عديدة للجماهير الجزائرية خصوصا بعد ظهور بعض اللاعبين وخصوصا أعمدة المنتخب أمثال رياض محرز نجم الأهلي السعودي ويوسف بلايلي لاعب الترجي التونسي ويوسف عطال نجم السد القطري.

وطالبت الجماهير الجزائرية بمنح الفرصة للجيل الجديد من اللاعبين على غرار محمد أمين عمورة هداف فولفسبورغ وأنس الحاج موسى نجم فينورد روتردام وأمين غويري غيرهم.

نهاية جيل 2019؟

وكشفت مباراة بوتسوانا أن المنتخب الجزائري بقيادة البوسني فلاديمير بيتكوفيتش سيكون أمام مهمة حساسة لتغيير جلدته ولضخ دماء جديدة في المجموعة الحالية مع الحفاظ على بعض الركائز في سائر الخطوط.

ويرى عدد من الملاحظين أن تراجع أداء رياض محرز ويوسف بلايلي ويوسف عطال ورامي بن سبعيني يبدو مؤشرا قويا لضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة في مسيرة منتخب محاربي الصحراء الذين ينتظرهم أكثر من رهان في 2025 و2026.

وسيلعب المنتخب الجزائري في ديسمبر 2025 منافسات كأس أمم إفريقيا في المغرب وذلك على أمل تجاوز الأداء الكارثي الذي ظهر به في النهائيات الماضية في كوت ديفوار في يناير 2024 عندما خرج من الدور الأول.

وبجانب مشاركة منتخب المحليين في كأس العرب للمنتخبات بين 1 و18 ديسمبر المقبل، سيكون الفريق الأول بقيادة المدرب بيتكوفيتش على موعد مرتقب مع خوض نهائيات كأس العالم 2026 في يونيو ويوليو المقبلين في حال حسم تأهله غدا أمام غينيا.