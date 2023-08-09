باريس سان جيرمان يتخذ قرارًا نهائيًا حول مستقبل نيمار وفيراتي

ولم يتم استدعاء نيمار، وفيراتي، ومعهما كيليان مبابي، إلى اليوم الإعلامي الخاص برابطة الدوري الفرنسي، في إشارة أخرى إلى مستقبل الثلاثي مع النادي.

وتلقى "فيراتي" عروضًا من المملكة العربية السعودية، وهو نفس الأمر الذي حدث مع "جونيور" الذي يمتلك عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، كما يوجد اهتمام بشأنه من نادي برشلونة الإسباني.

وتردد أن "نيمار" أُصيب خلال التدريبات، أمس، حيث خاض مرانًا بمفرده في صالة التدريبات البدنية.

ويوجد حماس لدى رئيس برشلونة "خوان لابورتا" لإعادة نيمار جونيور إلى النادي، خاصة في ظل رحيل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، والعروض التي يتلقاها أنسو فاتي، رغم ما نشرته صحف إسبانية عن عدم رغبة تشافي مدرب الفريق بوجود نيمار خوفًا من تأثيره السلبي في غرفة خلع الملابس.