باريس سان جيرمان يتخذ قرارًا نهائيًا حول مستقبل نيمار وفيراتي
قالت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية إن نادي باريس سان جيرمان أبلغ النجمين نيمار جونيور، وماركو فيراتي، أنهما خارج حسابات الفريق بشكل نهائي الموسم المقبل.
وبحسب "مونت كارلو"، تم استدعاء نيمار، وفيراتي، من قِبل المدرب لويس إنريكي الذي أبلغ النجمين أنهما خارج خططه في الموسم الجديد.
ولم يتم استدعاء نيمار، وفيراتي، ومعهما كيليان مبابي، إلى اليوم الإعلامي الخاص برابطة الدوري الفرنسي، في إشارة أخرى إلى مستقبل الثلاثي مع النادي.
وتلقى "فيراتي" عروضًا من المملكة العربية السعودية، وهو نفس الأمر الذي حدث مع "جونيور" الذي يمتلك عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، كما يوجد اهتمام بشأنه من نادي برشلونة الإسباني.
وتردد أن "نيمار" أُصيب خلال التدريبات، أمس، حيث خاض مرانًا بمفرده في صالة التدريبات البدنية.
ويوجد حماس لدى رئيس برشلونة "خوان لابورتا" لإعادة نيمار جونيور إلى النادي، خاصة في ظل رحيل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، والعروض التي يتلقاها أنسو فاتي، رغم ما نشرته صحف إسبانية عن عدم رغبة تشافي مدرب الفريق بوجود نيمار خوفًا من تأثيره السلبي في غرفة خلع الملابس.
وبدأ باريس سان جيرمان مرحلة إعادة بناء الفريق دون العناصر التي طالما سيطرت على الأمور في النادي أمثال مبابي، ونيمار، حيث ينوي إنريكي الاعتماد على العناصر التي تؤدي بشكل أكبر لصالح الفريق.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع البرتغالي جونزالو راموس قادمًا من بنفيكا، كما توصل إلى اتفاق كامل مع عثمان ديمبلي نجم برشلونة.
ولم يطرأ أي جديد بخصوص مستقبل مبابي الذي ما زال مصرًا على استكمال عقده بشكل كامل والرحيل مجانًا، الصيف المقبل، فيما يتمسك باريس سان جيرمان بموقفه الذي يتمحور حول تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف أو تجميده دون لعب طوال الموسم المقبل.