ملخص وأهداف ونتيجة مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة

خطف الوحدة الإماراتي فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 من الاتحاد السعودي، في ملعب آل نهيان اليوم الاثنين في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وبدأ الاتحاد الذي حقق دوري أبطال آسيا مرتين آخرها في 2005، المباراة بقوة، وافتتح ستيفن بيرغوين التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة 21 عندما أطلق الهولندي تسديدة مذهلة من مسافة بعيدة لم يتمكن حارس الوحدة من التصدي لها.

وأدرك كايو كانيدو التعادل للوحدة في الدقيقة 62 بعدما تلقى تمريرة ذكية من القائد عمر خربين داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

وخطف لوكاس بيمنتا نقاط الفوز للوحدة في الثواني الأخيرة بعدما استقبل كرة ارتدت من رايكوفيتش إثر تصديه لضربة رأس ليضع الكرة في المرمى، ويطلق بعدها الحكم مباشرة صفارة النهاية.

ويقدم "إرم نيوز" ملخصًا، لأحداث مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال السطور القادمة:

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 3: أول ظهور للوحدة من خلال تسديدة حولها دفع الاتحاد إلى ركنية.

الدقيقة 11: انفراد ضائع من عمر خربين. انفراد بمرمى الاتحاد، ولكن رايكوفيتش تصدى لتسديدته ببراعة.

الدقيقة 20: مرور ثلث الساعة، واستحواذ كامل للوحدة.

الدقيقة 21: الهدف الأول لنادي الاتحاد أحرزه بيرغوين بطريقة خرافية.

ستيفن بيرغوين تسلم الكرة بعد منتصف الملعب، ثم سددة كرة صاروخية سكنت شباك حارس الوحدة.

الدقيقة 25: كايو يفشل في استغلا بينية عمر خربين السحرية، وتضيع فرصة خطيرة للوحدة.

الدقيقة 30: إيقاف المباراة للراحة والتقاط الأنفاس.

الدقيقة 37: طرد مهند الشنقيطي نجم الاتحاد، لتدخله لعنف على قدم لاعب الوحدة.

الدقيقة 39: حسام عوار يدخل في جدل مع سلمان فلاحي حكم المباراة، بشأن عدم احتساب خطأ له.

الدقيقة 43: فرصة ضائعة جديدة من الوحدة.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 0/1.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 49: العارضة تتعاطف مع الاتحاد، وتتصدى لرأسية عمر خربين.

الدقيقة 54: انفراد ضائع آخر من عمر خربين.

الدقيقة 62: هدف التعادل لصالح نادي الوحدة، عن طريق كايو.

الهدف جاء بعد عدة تمريرات رائعة بين لاعبي الوحدة، ثم تسلم كايو بينية سحرية من عمر خربين، وسددها في الشباك.

الدقيقة 64: تصويبة من محمد قرباني تمر فوق عارضة الاتحاد.

الدقيقة 86: تصويبة من لاعب الاتحاد يتصدى لها حارس الوحدة.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 7 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 92: رايكوفيتش حارس الاتحاد يواصل التألق ويتصدى لرأسية عمر خربين.

الدقيقة 94: انفراد ضائع من عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد.

الدقيقة 98: الهدف الثاني لصالح الوحدة.

استغل ارتباك دفاع الاتحاد وفشلهم في تشتيت الكرة، وسدد قوية في الشباك.

نهاية المباراة بفوز درامي للوحدة 1/2.