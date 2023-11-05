NBA.. تيتوم يقود بوسطن للفوز على نتس في دوري السلة الأمريكي

وأصبح تيتوم أصغر لاعب سنًّا في تاريخ بوسطن يصل لحاجز 10 آلاف نقطة إذ يبلغ عمره 25 عامًا و246 يومًا.

وسجل تيتوم عشْرًا من 20 رمية وستًّا من 15 رمية ثلاثية لسيلتيكس وسيطر على 11 كرة مرتدة. وأضاف زميله جايلين براون 23 نقطة، بينما أحرز كريستابس بورزينجيس 22 نقطة للفريق الفائز.

وكان كام توماس أفضل مسجلي بروكلين برصيد 27 نقطة وأضاف كل من سبنسر دينويدي ومايكل بريدجس 19 نقطة لصاحب الأرض، الذي خاض المباراة دون لاعبه نيك كلاكستون المصاب في الكاحل بينما أراح لاعبه بن سيمونز للمرة الأولى.

وفي مباريات أخرى، فاز تشارلوت هورنتس على مضيفه إنديانا بيسرز 125-124، كما فاز أورلاند ماجيك في ملعبه على لوس انجليس ليكرز 120-101، وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على ضيفه فينكس صنز 112-100.