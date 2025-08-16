تصرف مثير من شوبير بعد خطأ نجله الفادح ضد فاركو (صورة)

شهدت مباراة الأهلي وفاركو، أمس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، تصرفا لافتا من الإعلامي أحمد شوبير، على خلفية الخطأ الكارثي الذي ارتكبه نجله، حارس مرمى الفريق الأحمر مصطفى شوبير، والذي تسبب في هدف فاركو الوحيد.

أخبار ذات علاقة "مش هتعرفني شغلي".. سر اندلاع أزمة الأهلي مع الحكم محمد معروف

وتمكن الأهلي من تحقيق فوز ساحق على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في أول انتصار له هذا الموسم، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط، ليتصدر المركز الثاني مؤقتا في جدول الترتيب.

أخبار ذات علاقة شوبير يجب أن يستمر والزمالك يُسعد الجميع.. تعليق ناري لأحمد الطيب بعد فوز الأهلي

الخطأ الكارثي لشوبير الابن

شهدت الدقيقة 70 لحظة فارقة، عندما ارتكب مصطفى شوبير خطأً فادحا؛ إذ أعاد الكرة إلى الملعب بطريقة عشوائية أثناء خروجها، دون أن ينظر للملعب، ليتلقاها محمد فخري لاعب فاركو ويسجل الهدف الوحيد لفريقه.

رد فعل شوبير الأب

عادةً ما يتابع الإعلامي أحمد شوبير مباريات الأهلي لحظة بلحظة عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه هذه المرة اتخذ موقفا غير متوقع.

فبعد الهدف الذي سُجل بسبب خطأ نجله، تجاهل شوبير الأب متابعة المباراة على صفحته الرسمية على فيسبوك، وقام بحذف المنشورات المتعلقة بالهدف، رغم أنها ظلت موجودة على حسابه عبر تويتر، في تصرف أثار تساؤلات كثيرة.