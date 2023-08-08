عبدالرزاق حمدالله يثير جدلًا بطلبه استعادة رقم 9 من كريم بنزيما

وحسب القنوات الرياضية السعودية فقد تم استبعاد حمدالله من مباراة الاتحاد والهلال في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بعدما تفجرب أزمة عقب طلبه الرقم 9 مجددًا وأن يكون منفذ ضربات الجزاء.

وقالت تقارير سعودية إن حمدالله لديه عرضان من الشباب السعودي والوصل الإماراتي.

وودع الاتحاد بطولة كأس الملك سلمان للأندية من ربع النهائي، بعدما خسر أمام الهلال في مباراة أهدر خلالها كريم بنزيما ضربة جزاء.

وغرد حساب يدعى هيران :" حمدالله مارس مع الاتحاد نفس اسلوبه مع النصر، بدأ الحرب على بنزيما

لا يريد أن ينفذ بنزيما ركلات الجزاء في الدوري وكذلك يريد استرجاع رقمه في الدوري، مثلما فعل مع السهلاوي ومرابط وأحمد موسى وتاليسكا بل تم إبعاد البريكان من أجله.