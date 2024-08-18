حسمت إدارة ريال مدريد الإسباني قرارها بشأن العرض السعودي الضخم المقدم للتعاقد مع مدافع الفريق البرازيلي، إيدير ميليتاو، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكره موقع "sportskeeda"، فإن إدارة ريال مدريد رفضت عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من أحد أندية الدوري السعودي، من أجل ضم المدافع البرازيلي.

وأفاد الموقع نقلًا عن "UOLESporte"، بأن ناديًا سعوديًا، لم يذكر اسمه، قدم عرضًا قويًا لإغراء ميليتاو بالانتقال إلى دوري روشن، لكن النادي الإسباني رفض العرض.

أخبار ذات علاقة على غرار BBC.. تعرف على لقب ثلاثي ريال مدريد المرعب

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يضع فيها الدوري السعودي عينيه على لاعبي الريال، فقد انتقل ناتشو فرنانديز إلى القادسية هذا الصيف، كما كانت هناك خطوة ضخمة من الأهلي بقيمة ضخمة للمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ومن غير المرجح، بحسب الموقع، أن يغادر فينيسيوس وميليتاو الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجدد ريال مدريد عقد المدافع البالغ من العمر 26 عامًا، في يناير الماضي حتى عام 2028، ويبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب نحو 500 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لميليتاو الذي وصل إلى ريال مدريد في 2019، من بورتو البرتغالي نحو 60 مليون يورو، ويلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2018.

أخبار ذات علاقة موقف محرج لأحد مشجعي ريال مدريد بسبب بيلينغهام (فيديو)

وغاب ميليتاو عن معظم مباريات ريال مدريد في الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي، لكنه شارك أساسياً في مواجهة أتالانتا بكأس السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي.

ويستعد ميليتاو للمشاركة مع حامل لقب الدوري الإسباني في الجولة الأولى من الموسم الجديد بالليغا، مساء الأحد، أمام فريق ريال مايوركا، خارج القواعد.