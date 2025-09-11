مفاجأة.. كم دفع أتليتك بلباو لشراء لابورت من النصر السعودي؟

عاد الإسباني إيمريك لابورت إلى صفوف أتليتك بلباو قادمًا من النصر السعودي، بعد موافقة "الفيفا" على منح الاتحاد الإسباني حق الحصول على شهادة الانتقال الدولية من نظيره السعودي.

النادي الباسكي أعلن، في بيان رسمي، أن الفيفا صادق على انتقال اللاعب، مؤكدًا أن عملية تسجيله ستتم فور صدور الشهادة، بعد أن تعطلت الصفقة لأسابيع بسبب الإجراءات.

لابورت، المولود في فرنسا والذي تدرج في أكاديمية بلباو، لعب للفريق الأول ستة مواسم قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث قضى خمسة أعوام مليئة بالألقاب.

وفي صيف 2023 انتقل إلى النصر، لكنه قرر في عمر 31 عامًا العودة إلى أوروبا للحفاظ على حظوظه في المشاركة بمونديال 2026.

اللاعب، الذي سبق له التتويج بكأس السوبر الإسباني مع بلباو عام 2015، عزز أيضًا مسيرته الدولية بفوز مع منتخب إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية 2023 ثم كأس أمم أوروبا 2024، ليعود اليوم لقيادة خط الدفاع في فريقه السابق.

كم دفع بلباو مقابل تلك الصفقة

أصبح لابورت ثالث صفقات الفريق الباسكي هذا الموسم بعد روبرت نافارو وخيسوس أريسو، في موسم يعود فيه النادي للمشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد غياب أكثر من عشر سنوات، محتلًا صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة مع ريال مدريد.

القيمة المالية للصفقة كانت مفاجأة، إذ كشف الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو عبر بث مباشر على يوتيوب أن بلباو اشترى عقد لابورت من النصر مقابل 17 مليون يورو.