إيغالو يغرز علم الهلال في ملعب الجوهرة بعد الفوز على الاتحاد (فيديو)
غرز المهاجم النيجيري أوديون إيغالو علم نادي الهلال في احتفاله مع جماهير الزعيم بعد تجاوز الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو إيغالو وهو يغرز علم الهلال في ملعب الجوهرة المشعة في الاحتفال مع الجماهير وهو ما أثار هتافات المشجعين الذين يحتفلون بتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأعاد إيغالو إلى الأذهان احتفال علي البليهي، نجم الهلال، بغرز علم الهلال في منتصف الملعب عقب مواجهة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
وبعد تلك المباراة قام علي البليهي بحمل علم كبير لشعار للهلال ووضعه في دائرة منتصف الملعب.
وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه 1/0 على الاتحاد في نصف النهائي.
وجاء هدف المباراة الوحيد بالنيران الصديقة وسجله المدافع المصري أحمد حجازي بعد كرة عرضية من موسى ماريغا في الدقيقة 106.
ومن المقرر أن يلعب الهلال في النهائي مع المتأهل من مباراة النصر والفيحاء التي تقام غدًا الإثنين.