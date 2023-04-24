إيغالو يغرز علم الهلال في ملعب الجوهرة بعد الفوز على الاتحاد (فيديو)

غرز المهاجم النيجيري أوديون إيغالو علم نادي الهلال في احتفاله مع جماهير الزعيم بعد تجاوز الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو إيغالو وهو يغرز علم الهلال في ملعب الجوهرة المشعة في الاحتفال مع الجماهير وهو ما أثار هتافات المشجعين الذين يحتفلون بتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.