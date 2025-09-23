لامين يامال يخطف الأنظار في حفل الكرة الذهبية بساعة ذهبية فاخرة (صور)

عاش لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، ليلة تاريخية في حفل الكرة الذهبية 2025؛ الذي أقيم، مساء الاثنين، في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث توج بجائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي، كما حلّ في المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية خلف الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان.

ورغم أنه لم يتمكن من كسر الرقم القياسي كأصغر فائز بالجائزة، إلا أن النجم الكتالوني أكد مجددًا مكانته كأحد أبرز النجوم العالميين.

ولم يقتصر بريقه على إنجازاته داخل المستطيل الأخضر، إذ خطف الأنظار أيضًا بإطلالته الفاخرة، فقد ارتدى على معصمه ساعة من أكثر القطع إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، من ماركة Patek Philippe Cubitus Ref. 7128/1R-001 المصنوعة من الذهب الوردي، والتي تُقدَّر قيمتها بـ 76.587 يورو (سعر السوق الرسمي).

ويُعد هذا الموديل علامة فارقة في عالم الساعات الفاخرة، إذ يمثل أول مجموعة رئيسية جديدة من باتيك فيليب منذ أكثر من 25 عامًا، بعد إطلاق Aquanaut عام 1997.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن ساعة Cubitus، التي تم الكشف عنها عام 2024، تتميز بتصميم معاصر يجمع بين الأناقة والطابع الرياضي، مع علبة مربعة الحواف بحجم 40 مم، ومينا بني بتأثير أشعة الشمس، إضافة إلى حركة أوتوماتيكية بوزن متأرجح من الذهب عيار 21 قيراطاً، يمكن رؤيته من خلال ظهر الساعة المصنوع من الزجاج الياقوتي.

اختيار يامال لهذه الساعة الفريدة، وهو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، عكس شخصية لاعب يتجاوز حدود الملعب ليتربع أيضاً في عالم الفخامة والموضة.