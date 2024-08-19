كشف مصدر داخل الزمالك أن حسين لبيب، رئيس النادي الأبيض، تواصل مع طارق حامد، لاعب ضمك السعودي، من أجل استطلاع رأيه في عودته مجددا في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث وضع اللاعب شرطا أساسيا من أجل الانضمام للفريق الأبيض.

ويترقب مسؤولو الزمالك الموقف النهائي لطارق حامد خاصة مع تشديد جوزيه غوميز، المدير الفني للفريق، على ضرورة التعاقد مع لاعب متميز في مركز الوسط المدافع.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن طارق حامد رحب بالعودة مرة أخرى للزمالك في الفترة المقبلة.

وأضاف: "طارق حامد وعد حسين لبيب بأنه حال إنهاء تعاقده بالتراضي مع ضمك خلال الفترة المقبلة سيعود مجددا إلى الزمالك.

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وتابع المصدر: "طارق حامد يرغب في العودة إلى مصر بالفعل، خاصة وأنه يريد الاعتزال داخل جدران القلعة البيضاء".

وأتم: "لكن طارق حامد طلب الحصول على 30 مليون جنيه مصري في الموسم، حال عودته إلى ارتداء قميص الفريق الأبيض".

ورحل طارق حامد عن صفوف الزمالك منذ ما يقرب من موسمين، لينتقل بعدها إلى الاتحاد السعودي بشكل مجاني، قبل أن يغادر الفريق، ويقرر خوض تحد جديد مع فريق ضمك الموسم الماضي.

ولعب طارق حامد 21 مباراة مع ضمك في المسابقات جميعها، تمكن من صناعة هدفين خلال هذه المباريات.

وشارك طارق حامد في 19 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حصل على 9 إنذارات، كما لعب مباراتين فقط في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكان الزمالك تعادل مع بلدية المحلة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري هذا الموسم 2023-2024، في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، يوم الأربعاء 21 أغسطس، في إطار مواجهات دور الـ16 من كأس مصر للموسم الحالي.