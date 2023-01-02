يرتبط بالسعودية حتى 2034.. ما سبب ارتفاع عقد كريستيانو رونالدو مع النصر؟
سيصل النجم كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض في وقت متأخر اليوم الاثنين على متن طائرة خاصة، وسيهبط في المطار وسط استقبال حافل بعد انتقاله للنصر مقابل 200 مليون يورو سنويًا.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير اليوم، إن رونالدو وصل لمكانة عالمية تتجاوز الرياضة، ولذلك عقده بلغ 200 مليون يورو في السنة، ولم يسبق للاعب سابق أن حصل على هذا المبلغ.
وستستمر العلاقة بين المملكة والمهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا حتى عام 2030 وربما 2034، على الرغم من أن التزامه مع النصر كلاعب كرة قدم سيستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2025.
وقد بلغت عمولة هذه الصفقة 30 مليون يورو حصل عليها صديقه المقرب ريكاردو ريغوف وليس وكيل أعماله خورخي مينديز.
وأضافت الصحيفة أن النصر سيقدم لاعبه الجديد يوم الثلاثاء، وعندها سيلتقي المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا، مدربه الجديد، وزملاءه الجدد في المغامرة السعودية التي، وفقًا للسيناريو المخطط، تتخطى الحدود.
رونالدو وصل لمكانة عالمية تتجاوز الرياضة، ولذلك عقده بلغ 200 مليون يورو ولم يسبق للاعب سابق أن حصل على هذا المبلغ
ولا شك أن التعاقد بالنسبة لرونالدو يمثل له لعب كرة القدم في المقام الأول، والأهم هو أن يستعيد فريقه الجديد هيمنته، ليصبح بطلاً مرة أخرى.
الصفقة تتجاوز كرة القدم
بمجرد أن تطأ قدماه السعودية، سيبدأ المهاجم في الشعور بما يعنيه وصوله إلى بلد قرر المراهنة بشدة على الرياضة كوسيلة لتعزيز مكانته العالمية الكبيرة.
وسيصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجراً في العالم، ولكن ليس فقط بسبب إمكانياته ومهارته، بل بسبب ما سيمثله.
بصفته لاعبًا، وقع الهداف التاريخي لريال مدريد مع النصر حتى 30 يونيو/حزيران 2025.
ويصل مبلغ هذا العقد إلى 225 مليون يورو، ولكن جنبًا إلى جنب مع العديد من صفقات الرعاية والإعلانات مع شركات، مما أخّر الوضع الرسمي لحسم الاتفاق خلال كأس العالم في قطر.
وسيواصل لاعب مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق ممارسة مهنته في مسابقة بعيدة عن الأضواء الأوروبية البارزة، لكن هذا لا يعني أن طموحه سيتركه في مطار باراخاس في مدريد.
وسيواجه تحديًا مختلفًا، لكنه أدرك أن رحلته إلى السعودية، بالإضافة إلى الرياضة، لها عنصر يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.
وسيصبح رونالدو مطالبًا بالترويج للسعودية على جميع المستويات. وهو تحدٍ ويدعي البرتغالي أنه مستعد له.
ولا يمكن لأي نادٍ يلتزم بقواعد المنافسة واللعب المالي النظيف دفع 200 مليون يورو، ولهذا السبب وقع رونالدو عقودًا إعلانية مهمة، مع حضور أحداث للترويج للسعودية التي تنوي الترشح لتنظيم كأس العالم 2030 أو 2034.
كما أن التعاقد مع رونالدو يعني أن النصر لا يعاني من مشاكل قانونية مقارنة بالأندية الأخرى كمنافسه التقليدي الهلال الذي لا يمكنه إبرام صفقات جديدة حاليًا.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي العقد على إضافات من أجلها سيعيش رونالدو في منزل فخم وستكون لديه طائرة للرحلات إلى إسبانيا والبرتغال والاهتمام بالتفاصيل لما قد يحتاجه هو وعائلته.
ويريد قادة النصر، المتصدر الحالي للبطولة، تكوين فريق مصمم خصيصًا للنجم البرتغالي، حيث يحلم "العالمي" أن يصبح "ريال مدريد العرب"، ولهذا السبب يريد سيرجيو راموس ولوكا مودريتش.
ومع فتح فترة الانتقالات بالفعل، سيكون هناك ضحايا في الفريق الحالي، بالإضافة إلى التعاقدات مع اللاعبين الذين يمكنهم رفع مستوى الفريق.
ولا شك أن وصول رونالدو سيحدث تأثيرًا على باقي الفرق المنافسة في دوري روشن للمحترفين، على الأقل أولئك الذين يقاتلون من أجل اللقب، كالهلال والاتحاد والشباب، في البحث عن صفقات جديدة، خاصة مع اللاعبين ذوي الاسم والوزن الدولي الكبير.