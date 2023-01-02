يرتبط بالسعودية حتى 2034.. ما سبب ارتفاع عقد كريستيانو رونالدو مع النصر؟

سيصل النجم كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض في وقت متأخر اليوم الاثنين على متن طائرة خاصة، وسيهبط في المطار وسط استقبال حافل بعد انتقاله للنصر مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير اليوم، إن رونالدو وصل لمكانة عالمية تتجاوز الرياضة، ولذلك عقده بلغ 200 مليون يورو في السنة، ولم يسبق للاعب سابق أن حصل على هذا المبلغ.