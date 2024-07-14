بسبب شاكيرا.. مدرب كولومبيا غاضب قبل نهائي كوبا أمريكا

أبدى الأرجنتيني نيستور لورينزو، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، غضبه من قرار اتحاد أمريكا الجنوبية الذي يتعلق بالمباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويلعب منتخب كولومبيا ضد الأرجنتين فجر الاثنين في نهائي النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية إقامة حفل غنائي لمطربة البوب الكولومبية شاكيرا بين شوطي لقاء الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا.

وقال لورينزو في المؤتمر الصحفي لمباراة الأرجنتين إنه غاضب من قرار تمديد وقت الراحة بين الشوطين من 15 إلى 25 دقيقة بسبب حفل شاكيرا.

وأضاف "آمل أن تستمتعوا، شاكيرا رائعة ولكن قرار تمديد وقت الراحة وتغيير القواعد أمر غريب بالنسبة لي".

وتابع "لا أستطيع أن أفهم ذلك، أتمنى أن يكون الأمر مثل البقية. عندما خرجنا في الدقيقة 16 تمت معاقبتنا، ولكن الآن بعد أن كان هناك عرض يمكننا أن نخرج في الدقيقة 20. يمكن للاعبين أن يشعروا بالبرد… ولكن الأمر على كلا الفريقين".

وأشار المدرب إلى الأحداث التي وقعت في دور المجموعات، والتي شهدت إيقاف المدربين ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، وريكاردو جاريكا (تشيلي)، ومارسيلو بيلسا (أوروغواي)، وفرناندو باتيستا (فنزويلا) لمباراة واحدة بعد وصول كل فريق متأخر إلى أرض الملعب. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم اتحادات كرة القدم في البلاد بمبلغ 15 ألف دولار لكل منها.

وقال مدرب كولومبيا "جيمس رودريغيز قدم أداءً رائعًا في كوبا أمريكا، نحن محظوظون لأنه جاهز لقيادتنا في مباراة الأرجنتين".

وأتم قائلًا "علينا أن نكون في أفضل حالاتنا في مباراة الأرجنتين لاقتناص اللقب الذي لم تحققه كولومبيا منذ عام 2001".