فراس البريكان يفجّر قضيّة جديدة بين الفتح والأهلي السعودي

اتخذ نادي الفتح السعودي خطوة تصعيدية جديدة في قضية لاعبه فراس البريكان المنتقل إلى النادي الأهلي وذلك باللجوء لمركز التحكيم السعودي والطعن من جديد في أهلية رحيل اللاعب عن صفوفه في موسم 2023 ـ 2024 والتوقيع مع الأهلي.

وفي الأسبوع الأول من سبتمبر 2023، أعلن الأهلي السعودي عن انضمام المهاجم الدولي فراس البريكان بعقد يمتد حتى يونيو 2028 مقابل ما يقرب من 85 مليون ريال.

وقرر نادي الفتح رفع شكوى ضد فراس البريكان والنادي الأهلي معتبرا أن تفاوض الأخير مع البريكان جاء قبل حلول الفترة الحرة من عقده مع ناديه، أي قبل وصول آخر 6 أشهر من العقد.

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وفي مارس الماضي، رفضت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى التي تقدم بها نادي الفتح ضد الأهلي ولاعبه فراس البريكان، إلا أن الفريق قرر التصعيد واللجوء لمركز التحكيم الرياضي.

ووفقا لمصادر قريبة من الفتح، تقرر أن يرفع النادي شكوى رسمية ضد الأهلي إلى مركز التحكيم الرياضي، بسبب ما شاب عملية التوقيع مع البريكان من إخلال ببعض المواد في لائحة الاحتراف.

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ووفقا للمصادر ذاتها، يرى نادي الفتح في الشكوى الرسمية إلى مركز التحكيم الرياضي، أن لائحة الاحتراف، وتحديدًا المادة 26/6 تنص على أنه "لا يجوز لأي ناد الدخول في مفاوضات مع لاعب محترف إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وبعد الحصول على موافقة كتابية من ناديه في ذلك الوقت".

وبحسب تلك اللائحة، فإن العقوبات المتوقعة على اللاعب تشمل أولا الإنذار الخطي ثم غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال ومن ثمة الإيقاف لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

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ويطالب نادي الفتح بمعاقبة فراس البريكان، أما النادي، فبحسب المادة 64، سيكون مهددا بعقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد لفترة انتقالات واحدة أو أكثر، إذا ثبت عليه التفاوض أو التوقيع دون موافقة كتابية من النادي السابق للاعب.

وتوج فراس البريكان (25 عاما) مع الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للموسم الماضي بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 13 مباراة خاضها مع الفريق في المسابقة، من بينها النهائي ضد كاواساكي الياباني (2 ـ 0).