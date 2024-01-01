ذا صن تكشف مفاجأة بعد سرقة منزل غريليش
كشفت صحيفة "ذا صن" عن مفاجأة بشأن سرقة منزل جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي قبل أيام.
وتمت سرقة منزل غريليش خلال فوز مانشستر سيتي على إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهُرعت الشرطة إلى منزل غريليش، مع استدعاء مروحية للبحث عن اللصوص؛ إذ نجح اللصوص في الفرار مع متعلقات ثمينة، تقدر قيمتها بمليون جنيه إسترليني.
وبحسب "ذا صن" تخشى الشرطة أن عملية السطو والسرقة ربما تكون "عملا داخليًّا".
وقال كبير المحققين السابق، ميك نيفيل، إن رجال الشرطة "سيحاولون تحديد من تمكن من الوصول إلى العقار خلال الأشهر القليلة الماضية".
وتشتبه الشرطة في أن السرقة ربما كانت "عملا داخليًّا" بعد أن كان عشرات العمال قد تواجدوا في العقار مؤخرًا.
وانتقلت خطيبة غريليش للسكن قبل أيام بعد أن انتهت عملية التجديد.
وتبحث الشرطة عمّا إذا كان من الممكن أن يكون قد تم إبلاغ اللصوص عبر شرفة في الطابق العلوي.
ونقلت "ذا صن" عن مصدر قوله: "توجه اللصوص مباشرة إلى الخزائن ومحلات المجوهرات، وبحلول الوقت الذي سمعت فيه خطيبة غريليش وعائلته ما يحدث في الطابق السفلي وأطلقوا ناقوس الخطر، كان اللصوص قد رحلوا منذ فترة طويلة".
وتابع: "ربما كان لدى اللصوص تفاصيل محددة قدمها شهود عيان كانوا في المنزل".
وأوضحت الصحيفة أن رواية أخرى تقول إن اللصوص حصلوا على المساعدة من خلال طلب التخطيط الذي قدمه غريليش، والذي يكشف عبر الإنترنت عن مخطط منزله.
وكشفت الصحيفة أن العقار الفخم في "شيشاير" تعرض للمداهمة مساء الأربعاء الماضي بينما كان غريليش، البالغ من العمر 28 عامًا، يلعب في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي 3-1 على إيفرتون، وشارك اللاعب في جميع دقائق المباراة.
وقال ميك نيفيل، كبير المحققين السابق، إن رجال الشرطة "سيحاولون تحديد مَن تمكن من الوصول إلى العقار خلال الأشهر القليلة الماضية".
ودعا نيفيل الأندية إلى المساعدة في منح النجوم حماية أفضل لمنازلهم.