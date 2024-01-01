ذا صن تكشف مفاجأة بعد سرقة منزل غريليش

وقال كبير المحققين السابق، ميك نيفيل، إن رجال الشرطة "سيحاولون تحديد من تمكن من الوصول إلى العقار خلال الأشهر القليلة الماضية".

وتشتبه الشرطة في أن السرقة ربما كانت "عملا داخليًّا" بعد أن كان عشرات العمال قد تواجدوا في العقار مؤخرًا.

وانتقلت خطيبة غريليش للسكن قبل أيام بعد أن انتهت عملية التجديد.

وتبحث الشرطة عمّا إذا كان من الممكن أن يكون قد تم إبلاغ اللصوص عبر شرفة في الطابق العلوي.