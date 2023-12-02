4 قرارات تحكيمية أثارت جدلاً في ديربي الرياض (فيديو)

وقال عبدالله القحطاني إن تدخل بونو كان عاديًا ولا وجود لضربة جزاء لأن اللاعبين هم من اتجهوا نحو الحارس.

لكن الخبير التحكيمي جمال الغندور قال إن ياسين بونو إذا لم يصل للكرة فإن الحكم حرم النصر من ضربة جزاء صحيحة.

وأشار عبدالله القحطاني إلى تدخل علي البليهي على ساديو ماني في الدقيقة 14 عادي ولا يستحق احتساب ضربة جزاء.

كما أوضح أن تدخل سيكو فوفانا على ألكساندر ميتروفيتش لا يستحق احتساب أي شيء.

وقال إن إنذار أوتافيو لم يكن صحيحًا في الدقيقة 40.

وعن عدم احتساب ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 45+1 قال القحطاني إن قرار الحكم كان صحيحًا لأن الكرة كانت تسللاً قبل التدخل الخشن من كاليدو كوليبالي على فوفانا.