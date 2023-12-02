4 قرارات تحكيمية أثارت جدلاً في ديربي الرياض (فيديو)
أثير الكثير من الجدل بعد مباراة الهلال والنصر في قمة الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.
وفاز الهلال 3/0 على النصر على مدينة الملك فهد الرياضية، لكن لويس كاسترو مدرب النصر انتقد القرارات التحكيمية حيث تم إلغاء هدفين سجلهما فريقه.
وثأر الهلال من النصر الذي فاز عليه 2/0 في نهائي البطولة العربية، في أغسطس الماضي، سجلهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفيما يلي أبرز الحالات التي شهدت جدلاً في مباراة الهلال والنصر:
هدف رونالدو الملغي
وألغى الحكم الكولومبي ويلمار رولدان هدفًا للنصر سجله رونالدو، في الدقيقة 73.
وأثبتت تقنية التسلل الآلي وجود تسلل بمليمترات على رونالدو ما يثبت صحة قرار الحكم.
الهدف الثاني للهلال
وأكد المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني أن قرار الحكم باحتساب هدف ألكسندر ميتروفيتش كان صحيحًا، لأن ما حدث بين اللاعبين كان تنافسيا فاز فيه الأقوى بدنيًا، وأشار إلى أن كلا اللاعبين مارس نفس الفعل، وأكد الخبير التحكيمي جمال الغندور صحة هدف الهلال أيضا.
ضربة جزاء لرونالدو
وفي الدقيقة 85 طلب رونالدو الحصول على ضربة جزاء بعد تدخل من المغربي ياسين بونو حارس الهلال لكن الحكم رفض طلب رونالدو وسط احتجاج لويس كاسترو مدرب النصر.
وقال عبدالله القحطاني إن تدخل بونو كان عاديًا ولا وجود لضربة جزاء لأن اللاعبين هم من اتجهوا نحو الحارس.
لكن الخبير التحكيمي جمال الغندور قال إن ياسين بونو إذا لم يصل للكرة فإن الحكم حرم النصر من ضربة جزاء صحيحة.
وأشار عبدالله القحطاني إلى تدخل علي البليهي على ساديو ماني في الدقيقة 14 عادي ولا يستحق احتساب ضربة جزاء.
كما أوضح أن تدخل سيكو فوفانا على ألكساندر ميتروفيتش لا يستحق احتساب أي شيء.
وقال إن إنذار أوتافيو لم يكن صحيحًا في الدقيقة 40.
وعن عدم احتساب ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 45+1 قال القحطاني إن قرار الحكم كان صحيحًا لأن الكرة كانت تسللاً قبل التدخل الخشن من كاليدو كوليبالي على فوفانا.
طرد البليهي
وفي الدقيقة 90+3 طرد الحكم ويلمار رولدان المدافع علي البليهي من الهلال بسبب استفزاز الجماهير.
واحتفل البليهي بالهدف الثالث للهلال، أمام جماهير النصر، حيث قام باستفزازهم بطريق دخوله للمرمى وكأنه يبحث عنهم ولا يراهم.
وقال عبدالله القحطاني: "الناقل الرسمي لم يُظهر لنا أي شيء في طرد علي البليهي، ولكن إذا طرده بسبب لقطته داخل المرمى، فالإنذار أكبر عقوبة لهذا التصرف".
لكن الخبير التحكيمي جمال الغندور قال إن طرد علي البليهي صحيح لاستفزازه الجماهير المنافس.