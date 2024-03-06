قبل يورو 2024.. موهبة مانشستر يونايتد يتوهج ويثير اهتمام مدرب إنجلترا

منح الهولندي إيريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، الفرصة للكثير من المواهب الشابة لتخطو أولى خطواتها في البريمرليغ، على منوال النجم الصاعد لمنتخب إنجلترا لتحت 19 عاما، كوبي ماينو، الذي حصل على المكانة التي يستحقها في كتيبة الشياطين الحمر بداية من العام الجاري، بعد أن ظل حتى الأشهر الأخيرة من العام 2023 ينشط ضمن الفريق الرديف لأقل من 21 عاما.

وتفاعل مشجعو مانشستر يونايتد مع ظهور ماينو في مباريات فريقه، وآخرها الأحد الماضي أمام مانشستر سيتي رغم الخسارة (3 ـ 1)، وأكدوا أن لاعب الوسط يملك الكثير من الحماس ويلعب دون هوادة، ما منحه قدرا من الاهتمام من قبل مدرب منتخب إنجلترا الأول غاريث ساوثغايت، بحسب ما أوردته صحيفة الصن.

ورجحت الصحيفة البريطانية أن يتم استدعاء كوبي ماينو من قبل جاريث ساوثغايت للمشاركة في المباراتين الوديتين لمنتخب الأسود الثلاثة على ملعب ويمبلي مع البرازيل في 23 مارس، وبلجيكا بعدها في 26 من الشهر ذاته.

وصنّفت تقارير إعلامية في أوروبا لاعب خط الوسط ، المولود في أبريل 2005، على أنه "بطل صغير ولكنه خارق"، مضيفة أن فرصة بروزه كأحد اكتشافات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا واردة بشدة في حال حصوله على فرصة الانضمام لقائمة منتخب إنجلترا القادمة، أواخر الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "الصن" إن خروج لاعبين كبار آخرين من المان، وأبرزهم دوني فان ديبيك وفاكوندو بيليستري وإعارة سانشو لبروسيا دورتموند، فتح الباب أمام ماينو كلاعب بديل في البداية، لينسج على منوال الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، البالغ من العمر 19 عاما، الذي حصل على هذه الامتيازات منذ أشهر.

يشار إلى أن كوبي ماينو، المولود في ضاحية ستوكبورت في مدينة مانشستر، ينحدر من أصول غانية، لكنه اختار اللعب مع منتخب الأسود الثلاثة، بعد أن تم تداول اسمه لفترة ما في معسكر منتخب غانا.