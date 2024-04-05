"بقايا جسد بشري" بالقرب من تدريبات مانشستر يونايتد
تم فتح تحقيق في جريمة قتل بعد اكتشاف بقايا بشرية ملفوفة بالبلاستيك على بعد أمتار قليلة من أكاديمية تدريب مانشستر يونايتد.
تم هذا الاكتشاف من قبل أحد الجماهير، بعد ظهر يوم الخميس، في غابة بكيرسال ديل في سالفورد.
وتم إغلاق المنطقة القريبة من منشأة The Cliff، حيث كان الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد يتدرب، وحيث يوجد مقر أكاديمية النادي الآن.
ونظرًا لحالة الرفات، لم يكن من المعروف في البداية ماهيتها، لكن الطبيب الشرعي الذي تم استدعاؤه إلى مكان الحادث أكد أنها بشرية.
وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى إنه رغم عدم التعرف على هوية الرفات، فقد بدأ تحقيق في جريمة قتل.
وقال مسؤول من قسم الجرائم الخطيرة في GMP: "أريد أن أؤكد للمجتمع أنه رغم أن هذا اكتشاف مزعج ومقلق، إلا أن لدينا حضورًا مرئيًا كبيرًا في المنطقة لاستكمال التحقيقات وتوفير الطمأنينة والاستماع إلى أي مخاوف.. وأشجع أي شخص لديه معلومات ذات صلة بالتحدث إلى هؤلاء الضباط".
وأضاف في بيانه: "هناك الآن حدث كبير، ومن المرجح أن يبقى لبعض الوقت، بينما نعمل على كشف ما حدث هنا بالضبط. المنطقة مغلقة أمام أفراد الجمهور".
وأضاف: "لم يتم التعرف على الضحية بعد، لكننا نعلم أن وراء هذا الاكتشاف ستكون هناك عائلة فقدت أحد أحبائها، ونريد التأكد من دعمهم في أسرع وقت ممكن.. أي شخص يعتقد أنه ربما شهد شيئًا مريبًا في منطقة كيرسال ديل خلال الأيام القليلة الماضية، يمكن أن يكون مفتاحًا لكشف ما حدث. أود أن أطلب من أي شخص لديه أي معلومات قد تكون ذات صلة باستفساراتنا، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، أن يتقدم بالاتصال بالرقم 101 ونقلا عن رقم السجل 2695 بتاريخ 4 أبريل 2024".