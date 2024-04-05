"بقايا جسد بشري" بالقرب من تدريبات مانشستر يونايتد

تم هذا الاكتشاف من قبل أحد الجماهير، بعد ظهر يوم الخميس، في غابة بكيرسال ديل في سالفورد.

وتم إغلاق المنطقة القريبة من منشأة The Cliff، حيث كان الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد يتدرب، وحيث يوجد مقر أكاديمية النادي الآن.

ونظرًا لحالة الرفات، لم يكن من المعروف في البداية ماهيتها، لكن الطبيب الشرعي الذي تم استدعاؤه إلى مكان الحادث أكد أنها بشرية.

وقال متحدث باسم شرطة مانشستر الكبرى إنه رغم عدم التعرف على هوية الرفات، فقد بدأ تحقيق في جريمة قتل.