فينيسيوس يهاجم "كونميبول" والحكام بسبب كوبا أمريكا
وجّه فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل، سهام نقده ضد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" والحكام بسبب بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تقام حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونجح فينيسيوس، من خلال تسجيل هدفين، في المساهمة في فوز البرازيل على باراغواي، فجر السبت، بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.
ورغم سعادة فينيسيوس بالفوز والهدفين إلا أنه كان غاضبًا من اتحاد أمريكا الجنوبية، إذ قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "من الصعب اللعب في هذه الملاعب؛ بسبب عدم احتساب أخطاء واضحة لنا والحكام ضدنا، الطريقة التي يعاملنا بها (الكونيمبول) صعبة".
وأضاف: "لكن علينا أن نبقى ثابتين، من أجل تحقيق الفوز؛ لأن هذا فقط ما نريده، وعندما نتحدث عن تلك السلبيات يقول "كونميبول" إننا نتحدث كثيرًا".
وتابع: "أقول دائمًا إنني لا ألعب أبدًا من أجل نفسي، لكن من أجل الفريق، من أجل البرازيل، من أجل بلدي، وأحاول دائمًا القيام بالأشياء الأفضل، على الرغم من أن ذلك ليس ممكنًا دائمًا".
وأردف: "لقد لعبت اليوم مباراة رائعة، بما يتناسب مع مستوى اللاعب الذي أعرفه ويستطيع تقديم الكثير لمساعدة السيليساو، وهؤلاء اللاعبين، الذي يريدون وضع البرازيل في المكانة التي تستحقها".
وأنعش منتخب البرازيل آماله في التأهل لدور الـ 16، بانتصار عريض على باراغواي بنتيجة 4-1، لينتظر مواجهة كولومبيا التي ضمنت التأهل بعدما وصلت لـ 6 نقاط من مباراتين، والتي من المقرر إقامتها فجر الأربعاء المقبل.