فينيسيوس يهاجم "كونميبول" والحكام بسبب كوبا أمريكا

وجّه فينيسيوس جونيور، نجم منتخب البرازيل، سهام نقده ضد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" والحكام بسبب بطولة كوبا أمريكا 2024، التي تقام حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح فينيسيوس، من خلال تسجيل هدفين، في المساهمة في فوز البرازيل على باراغواي، فجر السبت، بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

ورغم سعادة فينيسيوس بالفوز والهدفين إلا أنه كان غاضبًا من اتحاد أمريكا الجنوبية، إذ قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "من الصعب اللعب في هذه الملاعب؛ بسبب عدم احتساب أخطاء واضحة لنا والحكام ضدنا، الطريقة التي يعاملنا بها (الكونيمبول) صعبة".