شهدت مفاوضات نادي النصر السعودي لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب سالم النجدي نجم فريق الفتح تطورًا جديدًا.

وانتشر مقطع فيديو للاعب سالم النجدي ، اليوم الجمعة ، وهو يزور معسكر فريق النصر تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله للفريق السعودي في الموسم المقبل.

ولم يعلن نادي النصر السعودي بشكل رسمي حتى الآن توصله لاتفاق مع سالم النجدي لضمه في الموسم المقبل.

وقطع النصر خطوات واسعة نحو حسم الصفقة بعد مفاوضات مكثفة وشاقة خلال الساعات القليلة الماضية.

ويبلغ سالم النجدي 21 عامًا ، ويجيد في مركز الظهير الأيسر وتم تصعيده من فرق الشباب بنادي الفتح إلى الفريق الأول موسم 2021 – 2022.

وشارك النجدي خلال 46 مباراة بقميص نادي الفتح ، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وانضم النجدي لمنتخب الشباب وأيضًا التحق بالمنتخب الأولمبي السعودي لفترة قصيرة.

ونجح نادي النصر في تدعيم صفوفه بضم البرازيلي بينتو حارس المرمى وسط حالة من القلق لدى جماهير الفريق بسبب عدم إبرام صفقات مدوية رغم الأنباء التي ترددت حول التفاوض مع لاعبين عالميين على رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

وخاض النصر معسكرًا تدريبيًا في البرتغال ثم إسبانيا ولكنه قدم مستويات ضعيفة في اللقاءات الودية التحضيرية للموسم وتلقى الخسارة في عدة مباريات أمام بورتو البرتغالي، وغرناطة، وألميريا الإسبانيين.