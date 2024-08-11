ردّ نيكو ويليامز، نجم نادي أتليتك بلباو، على عرض فريق برشلونة لضمه هذا الصيف، وحسم موقفه من الانتقال إلى الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم نيكو ويليامز، صاحب الـ21 عاما، بالانتقال إلى برشلونة بعد ظهوره بصورة مميزة مع منتخب إسبانيا في "يورو 2024"، ولكن يرفض أتليتك بلباو التفريط فيه.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية لفريقه، ونشر بلباو فيديو أكد من خلاله جاهزية نيكو ويليامز لخوض غمار منافسات الموسم الجديد.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريراً قالت فيه إن نيكو ويليامز تحدث مع المسؤولين في برشلونة، وأخبرهم بأنه يريد القدوم إلى الفريق هذا الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل برشلونة بأن اللاعب أخبرهم "أنه يريد القدوم هذا الصيف؛ كونه مثل جميع مشجعي برشلونة، ويحلم باللعب أمام المشجعين في سبوتيفاي كامب نو".

وبحسب المصادر نفسها، فإن إدارة برشلونة ستبدأ في عملية تمويل الصفقة، وهو أمر لن يكون سهلا.

ويمتلك نيكو ويليامز شرطاً جزائياً في عقده يتيح له الرحيل بمبلغ لا يتعدى 48 مليون يورو.

واختتمت: "في برشلونة يعتقدون أن نيكو ويليامز سيوقع الأسبوع المقبل".

وخاض ويليامز أكثر من 120 مباراة مع الفريق الأول لأتليتك بلباو، مُسهمًا بـ46 هدفًا (سجّل 20 هدفًا، وقدّم 26 تمريرة حاسمة).

ويستهل النادي الكتالوني مشواره بالدوري الإسباني أمام فالنسيا في 18 أغسطس على ملعب ميستايا، ثم يواجه أتليتك بلباو في الجولة الثانية يوم 24 أغسطس.