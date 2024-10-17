فرصة ذهبية للعين الإماراتي قبل مواجهة الأهلي المصري الحاسمة

يدخل العين الإماراتي مرحلة حاسمة وصعبة من موسمه عندما يلعب خلال الفترة المقبلة ضد الهلال والنصر السعوديين بدوري أبطال آسيا للنخبة، والأهلي المصري في بطولة العالم للأندية لأبطال القارات.

وستكون تلك المواجهات بمثابة بوصلة يمكنها أن تحدد للعين طريق المنافسة في الموسم الجاري، بالأخص بعد البداية الصعبة في الدوري الإماراتي الذي يحتل فيه الفريق المركز السادس في الوقت الحالي.

ورغم البداية المهتزة فإن العين يملك فرصة ذهبية، يمكنها أن تمنحه أفضلية لم يكن لينتظرها في ظروف أخرى في إحدى تلك المباريات الثلاث وهو ما تستعرضه "إرم نيوز" في التقرير الآتي:

أفضلية اللعب على الأرض

يخوض العين مواجهة صعبة ضد الهلال يوم 21 أكتوبر الجاري على ملعبه "هزاع بن زايد" بالإمارات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويملك الزعيم العيناوي اليد العليا بعد مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

لا تأتي اليد العليا للعين فقط بسبب فوز الفريق في المواجهات الأخيرة ضد الهلال، ولكن لأن العين سيلعب على أرضه ووسط جماهيره دون عناء ومشقة السفر والتحضير لمباراة خارج بلده وإرهاق التنقل.

تلك الأفضلية التي يملكها العين يمكنها أن تؤثر في نتيجة المباراة، وبالتأكيد سيحاول الفريق الإماراتي أن يستفيد منها قدر الإمكان.

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مباراة صعبة

يستعد الزعيم لخوض مباراة أخرى لا تقل صعوبة عن مواجهة الهلال، حيث سيلتقي مع الأهلي المصري في القاهرة بعد أقل من أسبوع من مباراة الفريق السعودي، أمام نحو 50 ألف مشجع أهلاوي، في إطار بطولة كأس القارات للأندية.

وستكون هذه المباراة حاسمة لتحديد الفريق الذي سيتأهل لمواجهة الفائز من بطل أمريكا الجنوبية وبطل الكونكاكاف في نصف نهائي كأس القارات، حيث سيتنافس الفائز في النهائي ضد ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

علاوة على ذلك، تحمل هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ ستمنح الفائز بها لقبًا جديدًا يُسجل في تاريخه بأحرف من ذهب، وهو لقب "كأس أفريقيا آسيا المحيط الهادي"، الذي يُمنح للمرة الأولى.

فرصة ذهبية

الأفضلية التي سيتمتع بها العين الإماراتي في مواجهة الهلال سيفقدها الأهلي المصري ضد الزعيم العيناوي بشكل لم يكن منتظرًا.

ويلعب الأهلي المصري أمام سيراميكا كليوباترا مساء الأحد القادم في نصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وحال نجح الأهلي في الفوز في نصف النهائي سيلعب المباراة النهائية يوم الخميس ويعود للقاهرة بشكل فوري ليلعب ضد العين يوم الثلاثاء في كأس أفريقيا آسيا المحيط الهادي.

وتتمثل الفرصة الذهبية للعين في كونه سيلعب خارج أرضه أمام فريق يعاني ازدحامًا في جدول مبارياته، وإرهاق السفر، ولديه فترة قصيرة للتعافي قبل مواجهته.

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وفي ظروف أخرى كان الأهلي سيلعب تلك المباراة بفترة راحة تصل إلى نحو أسبوع، ومباريات سهلة في بطولة الدوري المصري يعد فيها لمواجهة بطل دوري أبطال آسيا، ليست مباريات ضد سيراميكا كليوباترا والزمالك أو بيراميدز.

وبجوار تلك الفرصة الذهبية يملك العين فرصة أخرى قبل مواجهة الأهلي، وهي متابعة الفريق المصري بشكل مباشر من قلب الملعب عندما يلعب أمام سيراميكا كيلوبترا، ومتابعته مرة أخرى في النهائي حال فاز في لقاء الأحد.