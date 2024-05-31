رونالدو
رونالدو

شقيق جيسوس يستفز رونالدو

استفز البرتغالي جوزيه جيسوس، شقيق خورخي جيسوس مدرب الهلال، النجم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، قبيل مواجهة الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

أخبار ذات صلة
عودة رونالدو إلى أوروبا أصبحت مستحيلة

ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي بالسعودية.

وقال جوزيه شقيق جيسوس في تصريحات تليفزيونية: "رونالدو لاعب مهم، لكن النهائي له تفاصيل أخرى".

وأضاف: "أنصح رونالدو بالبقاء على الدكة في المباراة، لأن النصر سيخسر النهائي أمام الهلال".

أخبار ذات صلة
رونالدو يستعد لمواجهة الهلال بتناول "طبق خاص"

ومن المقرر أن يكون، اليوم الجمعة 31 مايو الجاري، موعدًا لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد، بينما تخطى النصر فريق الخليج.

النصر السعودي
الهلال السعودي
كأس خادم الحرمين الشريفين

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com