شقيق جيسوس يستفز رونالدو

ومن المقرر أن يكون، اليوم الجمعة 31 مايو الجاري، موعدًا لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد، بينما تخطى النصر فريق الخليج.