شقيق جيسوس يستفز رونالدو
استفز البرتغالي جوزيه جيسوس، شقيق خورخي جيسوس مدرب الهلال، النجم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، قبيل مواجهة الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي بالسعودية.
وقال جوزيه شقيق جيسوس في تصريحات تليفزيونية: "رونالدو لاعب مهم، لكن النهائي له تفاصيل أخرى".
وأضاف: "أنصح رونالدو بالبقاء على الدكة في المباراة، لأن النصر سيخسر النهائي أمام الهلال".
ومن المقرر أن يكون، اليوم الجمعة 31 مايو الجاري، موعدًا لنهائي كأس الملك بين الهلال والنصر، وسيقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد، بينما تخطى النصر فريق الخليج.