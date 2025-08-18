لتلبية طلب رونالدو.. كم دفع النصر السعودي لحسم صفقة كومان؟

كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل المالية لصفقة التعاقد بين نادي النصر السعودي والنجم الفرنسي كينغسلي كومان، الذي انضم رسميًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الخميس الماضي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.
وجاءت الصفقة بعد إصرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، على ضمّ كومان إلى صفوف "العالمي"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية.
وبحسب المصادر، فإن النصر سيدفع 24 مليون يورو لنادي بايرن ميونخ الألماني مقابل التخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.
بالإضافة إلى ذلك، سيتحمل النصر قيمة "المساهمة التضامنية" المستحقة للأندية التي لعب لها كومان خلال مسيرته في مراحل الناشئين.
أما على الصعيد الشخصي للاعب، فقد وقع كومان عقدًا يحصل من خلاله على 12.5 مليون يورو سنويًا، ليصل إجمالي راتبه في حال إكماله العقود الثلاثة إلى 37.5 مليون يورو.