بعد إصابته بالسرطان.. مَن نجم الكرة السعودية حسين شيعان؟

تعرض الحارس السعودي السابق حسين شيعان، نجم نادي النصر والتعاون السابق، للإصابة بمرض سرطان الدم (اللوكيميا)، بعد عام واحد فقط من إعلان شفائه، في ضربة قاسية تعيد إحياء معاناته.

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وكان شيعان قد واجه المرض للمرة الأولى في أكتوبر 2023، أثناء دفاعه عن عرين نادي الأخدود، ليدخل على إثرها في رحلة علاج شاقة تكللت بالنجاح بإعلان تعافيه في يوليو 2024.

لكن الأقدار أعادته إلى نقطة الصفر، بعد أن عاودته اللوكيميا مرة أخرى، لتبدأ معركته الجديدة ضد المرض.

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نشر حسين شيعان خبر إصابته بالمرض مجددًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: "لا تحرموني من دعائكم".

وغرد عدد من الإعلاميين والمتابعين وتمنوا الشفاء العاجل لأحد نجوم الكرة السعودية.

مَن حسين شيعان؟

مثَّل حارس المرمى المخضرم عدة أندية سعودية، فقد بدأ مسيرته الكروية مع نادي الشباب، قبل أن ينتقل إلى الاتفاق، ثم الهلال، فالنصر، والتعاون، لينهي مسيرته الأخيرة مع نادي الأخدود قبل إصابته بالمرض.

وشهدت مسيرة شيعان تتويجًا بلقبين مهمين، فقد أحرز مع النصر لقب الدوري السعودي في موسم 2014-2015، ثم حمل كأس خادم الحرمين الشريفين مع نادي التعاون في موسم 2018-2019.

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وطوال مسيرته التي امتدت من عام 2008 حتى 2024، شارك شيعان في 87 مباراة عبر مختلف البطولات، تلقى خلالها 91 هدفًا، فيما حافظ على شباكه نظيفة في 32 مباراة أخرى.