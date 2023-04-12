تقرير: ساديو ماني يضرب ساني بعد هزيمة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي

وسقط بايرن أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مانشستر سيتي قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك باكتساحه ضيفه بايرن ميونخ الألماني، القادم من ثمانية انتصارات متتالية في دور المجموعات وثمن النهائي.

ويبدو أن تفوق مانشستر سيتي على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا أدى إلى إحباط لاعبيهم الموهوبين، ما تسبب في مشاجرة بالأيدي بين ساني وماني.