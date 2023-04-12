تقرير: ساديو ماني يضرب ساني بعد هزيمة بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي
كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن نشوب مشاجرة بالأيدي بين ساديو ماني وليروي ساني، نجمي نادي بايرن ميونخ الألماني، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
وسقط بايرن أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
مانشستر سيتي قطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك باكتساحه ضيفه بايرن ميونخ الألماني، القادم من ثمانية انتصارات متتالية في دور المجموعات وثمن النهائي.
ويبدو أن تفوق مانشستر سيتي على بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا أدى إلى إحباط لاعبيهم الموهوبين، ما تسبب في مشاجرة بالأيدي بين ساني وماني.
ونقلت شبكة "سكاي ألمانيا" أن نجم بايرن ميونخ ساديو ماني وجه لكمات لزميله في الفريق ليروي ساني في وجهه بعد الهزيمة الثقيلة لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.
ويُعتقد أن ماني مهاجم ليفربول السابق اعترض على الطريقة التي تحدث بها ساني معه خلال ما تبين أنها مباراة بائسة لفريق توماس توخيل.
وأشارت الشبكة إلى أن ساديو ماني وجه لكمة على وجه زميله ساني بسبب طريقته في الكلام معه، واشتبك الثنائي بالأيدي، ما دفع لاعبي الفريق للتدخل والفصل بينهما.
وتمت رؤية ليروي ساني وهو ينزف من فمه، وتحديدًا "شفته"، بعد المشاجرة.