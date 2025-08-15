لأول مرة يظهر بهذا الشكل.. بكاء محمد صلاح بعد هتاف جماهير ليفربول لجوتا (فيديو)

انهار محمد صلاح نجم ليفربول بالبكاء بعد صافرة نهاية مواجهة فريقه أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أثناء هتافات جماهير "الريدز" تكريمًا لزميله الراحل ديوغو جوتا.

وتغلب ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على ضيفه بورنموث، بنتيجة 2/4، في مباراة مثيرة.

وفي ليلة شهدت أجواء مؤثرة خلال إحياء ذكرى مهاجم ليفربول ديوغو جوتا الذي توفي في حادث سير مع شقيقه أندريه سيلفا في يوليو الماضي، افتتح إيكيتيكي التسجيل لحامل اللقب في الدقيقة 37 وضاعف كودي خاكبو تقدم الفريق في الدقيقة 49.

لكن سيمينيو، نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 64 وأكمل ثنائيته بعد 12 دقيقة أخرى.

وأسعد البديل كييزا جماهير ليفربول بهدف في الدقيقة 88، إذ تصدى الحارس جورجي بيتروفيتش لتسديدة صلاح من داخل منطقة الجزاء، لكن كييزا كان حاضرا وتابع الكرة بتسديدة في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل صلاح الهدف الرابع لليفربول ليعزز فرحة جماهير الفريق.

بكاء صلاح بعد المباراة

صلاح الذي سجل الهدف الرابع في فوز ليفربول، وقف أمام المدرجات الرئيسة في ملعب أنفيلد يصفق للجماهير، قبل أن تملأ عيناه الدموع متأثرًا بالأجواء العاطفية التي خيمت على الملعب.

الهتافات المستمرة باسم جوتا، الذي فقد حياته مؤخرًا في حادث مأساوي، جعلت لحظة الاحتفال بالانتصار تختلط بالحزن، حيث ظهر صلاح غير قادر على حبس دموعه بينما كان يحيي المشجعين.

بدورها رفعت جماهير ليفربول لافتات تودع النجم البرتغالي، فيما حرص عدد من اللاعبين على ارتداء قمصان تحمل صورته قبل وأثناء المباراة، في إشارة واضحة للتأثر الكبير بفقدانه.