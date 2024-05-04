حالة تسلل مثيرة للجدل في مباراة أبها والاتحاد (فيديو)

سجل أبها 3 أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-1 على ضيفه الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، وينعش آماله في البقاء، ويزيد الضغط على المدرب مارسيلو جاياردو.

ورفع فريق المدرب بيتسو موسيماني رصيده إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز 16 بفارق الأهداف عن الأخدود صاحب المركز 15 أول مراكز الأمان.

وتجمد رصيد الاتحاد، الذي تلقّى 10 هزائم في الدوري، عند 50 نقطة في المركز الخامس.

وستزيد الهزيمة من الضغط على الأرجنتيني غاياردو مدرب الاتحاد بعدما انتهت آمال الفريق بتحقيق أي لقب هذا الموسم، بعد الخروج من قبل نهائي كأس الملك، ومن دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، بالإضافة لخسارة لقب كأس السوبر السعودية أمام الهلال.