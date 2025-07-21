تحول مذهل.. عضلات أشرف بن شرقي تلفت الانتباه في تدريب الأهلي (صورة)

لفت المغربي أشرف بن شرقي، نجم النادي الأهلي المصري، الأنظار إليه بشدة خلال معسكر الفريق الأحمر المقام حاليا في تونس استعدادا للموسم الجديد لبطولة الدوري المحلي.

وأكدت رابطة الأندية المصرية، إقامة مراسم قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، يوم الأحد الموافق 27 يوليو الجاري.

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وتنطلق منافسات الدوري المصري في نسخته الجديدة يوم 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 21 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود أندية وادي دجلة، المقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.

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ويُقام الدور الأول من البطولة بنظام الدوري الكامل، بينما يُقسَّم الدور الثاني إلى مجموعتين: الأولى تضم 7 فرق للمنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، والثانية تشمل 14 فريقا لتحديد الأندية الأربعة الهابطة إلى دوري القسم الثاني.

ويحمل الأهلي لقب الموسم المنصرم بعد منافسة شرسة مع بيراميدز.

وتداول جمهور الأهلي صورا من تدريبات الفريق الأحمر تظهر تطورا جسديا هائلا لأشرف بن شرقي، حيث اكتسب قوة عضلية مميزة عن الفترات السابقة.

وأبدى جمهور الأهلي سعادته الكبيرة بالتطور البدني الرائع للنجم المغربي، والذي ينتظر أن يكون أحد أبرز لاعبي الفريق الأحمر تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، في الموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد الخارجي في تونس ويستمر حتى يوم 26 يوليو الجاري، ويتضمن المعسكر مباراتين وديتين.