هل احتفل سوبوسلاي بهدف رونالدو في مرمى المجر؟ (صورة)

تمكن المنتخب البرتغالي من الفوز على المنتخب المجري 3-2، خلال المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبرتغال من ضربة جزاء، وهو الهدف رقم 39 في تصفيات كأس العالم ليعادل الرقم القياسي كهداف تاريخي للتصفيات في كل القارات.

وشارك دومينيك سوبوسلاي عميد منتخب المجر في المباراة ليلتقي مع قدوته، منذ الطفولة، النجم البرتغالي، حيث كان حاضراً وهو طفل ومرافقاً للمنتخب البرتغالي في إحدى المباريات قبل حوالي 10 سنوات.

وكبر الطفل الصغير ليصبح قائداً لمنتخب بلاده، ونجماً عالمياً يلعب في نادي كبير ليفربول الإنجليزي، ويواجه قدوته، ويتبادل معه التحية والشعارات كقائدي المنتخبين.

وتداولت عدة صفحات صورة للنجم المجري يرفع يده، فيما يتهيأ النجم البرتغالي لتسديد الكرة، واعتبرته يحتفل بهدف منافسه في الملعب، متناسياً أنه يواجهه، ويمثل المنتخب المنافس.

ومن الواضح أن الصورة غير دقيقة لكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل هدفه من ضربة جزاء، فيما رفع اليد من طرف دومينيك سوبوسلاي تعد عادية كتعبير عن ضياع الفرصة، وهي عادة يفعلها اللاعبون ولا تعني الاحتفال.

وعقب المباراة حصل كريستيانو رونالدو على قميص قائد منتخب المجر، ووعده بمنحه قميصه الخاص في مباراة العودة في البرتغال.