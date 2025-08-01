بعد صدمة نيوكاسل.. ليفربول يتخذ قرارا حاسما تجاه إيزاك

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اتخذ نادي ليفربول الإنجليزي قرارًا نهائيًا بإنهاء مساعيه لضم النجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، بعد تعثر المفاوضات بين الفريقين.
كان إيزاك قد أصبح محط أنظار عدة أندية أوروبية وآسيوية، أبرزها نادي الهلال السعودي وليفربول، الذي بدا جادًا في خطوته الأخيرة لضم اللاعب بعد حصوله على موافقة مبدئية من اللاعب نفسه.
لكن إدارة نيوكاسل يونايتد أغلقت الباب أمام أي مفاوضات جديدة، رافضة العرض الأولي من ليفربول الذي بلغ 110 ملايين جنيه إسترليني، ما دفع "الريدز" إلى العدول عن تقديم أي عروض إضافية.
وفقًا لما نقله الصحفي بن جاكوبس من talkSPORT، فإن ليفربول لا ينوي المضي قدمًا في صفقة إيزاك خلال فترة الانتقالات الحالية، في تحوّل مفاجئ عن التقارير السابقة التي أشاعت استعداد النادي لتقديم عرض جديد.
وقال بن جاكوبس عبر منصة إكس: "ليفربول ليس لديه أي خطط لتقديم عرض جديد لإيزاك. رفض نيوكاسل كان قاطعًا، ولن يُجدي أي تقدّم آخر ما لم يُغيّر النادي الإنجليزي موقفه ويبادر بالتواصل".
ويُعد هذا القرار ضربةً قاسية للاعب الذي أعلن رغبته في الرحيل عن نيوكاسل، إذ يُمارس تدريباته بشكل منفصل عن الفريق الأول تحسبًا لأي تطورات.