كسر في الفك وعظام الوجه.. طبيعة إصابة ياسر الشهراني

كشفت تقارير صحفية سعودية عن طبيعة إصابة ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي، التي تعرض لها خلال مباراة بلاده أمام الأرجنتين في كأس العالم، والتي انتهت بفوز تاريخي للصقور.

وحقق المنتخب السعودي إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوزه على الأرجنتين على ملعب "لوسيل" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

واصطدم الشهراني مع زميله محمد العويس قبيل نهاية المباراة، وأظهرت الكاميرات سيلان الدم من وجه ياسر الشهراني بعد الاصطدام العنيف مع العويس.

ووفقًا لصحيفة "الرياض" فقد أظهرت الفحوصات الطبية تعرض "ياسر الشهراني" لكسر في الفك وضرر في بعض الأسنان.

وأشارت إلى أن إصابة ياسر الشهراني عبارة عن كسر في الفك وعظام الوجه مع حاجته لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي.