كسر في الفك وعظام الوجه.. طبيعة إصابة ياسر الشهراني
كشفت تقارير صحفية سعودية عن طبيعة إصابة ياسر الشهراني مدافع المنتخب السعودي، التي تعرض لها خلال مباراة بلاده أمام الأرجنتين في كأس العالم، والتي انتهت بفوز تاريخي للصقور.
وحقق المنتخب السعودي إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوزه على الأرجنتين على ملعب "لوسيل" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.
واصطدم الشهراني مع زميله محمد العويس قبيل نهاية المباراة، وأظهرت الكاميرات سيلان الدم من وجه ياسر الشهراني بعد الاصطدام العنيف مع العويس.
ووفقًا لصحيفة "الرياض" فقد أظهرت الفحوصات الطبية تعرض "ياسر الشهراني" لكسر في الفك وضرر في بعض الأسنان.
وأشارت إلى أن إصابة ياسر الشهراني عبارة عن كسر في الفك وعظام الوجه مع حاجته لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي.
وقدمت السعودية عرضا مذهلا في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل وأمام أكثر من 88 ألف متفرج اليوم الثلاثاء.
منح القائد ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين بهدف من ركلة جزاء بعد عشر دقائق، لكن السعودية انتفضت بعد الاستراحة.
وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48 وبعد ذلك بخمس دقائق وضع سالم الدوسري السعودية في المقدمة بتسديدة مذهلة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس جماهير بلاده التي احتشدت في استاد لوسيل.
ولم يجد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين سوى إجراء تغييرات في ظل الأداء المتواضع من هجومه الذي ضم ميسي ومارتينيز وأنخيل دي ماريا.
لكن الدفاع السعودي بقيادة المتألق عبدالإله المالكي كان بالمرصاد لمحاولات أبطال أمريكا الجنوبية.
وأنقذ العويس مرماه من فرصة خطيرة من نيكولاس تاليافيكو في الدقيقة 64 ليثبت صحة قرار مدربه إيرفي رينار بالاعتماد عليه.
وعاد حارس الهلال البديل ليتصدى لضربة رأس من ميسي قبل ست دقائق من النهاية، واستمر في التألق ليقود السعودية لتحقيق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ المسابقة.