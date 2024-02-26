ميسي يصطحب نجل كيم كارداشيان في مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس (فيديو)
ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يصطحب سانت ويست، نجل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، خلال دخول الملعب قبل مواجهة فريقه إنتر ميامي نظيره لوس أنجلوس غالاكسي، التي جمعت الفريقين، فجر الإثنين.
وعلقت كيم كارداشيان على الفيديو عبر حسابها على منص "إكس" قائلة: "سانت ويست يصطحب ميسي في مباراة غالاكسي وإنتر ميامي، إنه يعيش حلما لا يصدق".
وشوهد الطفل من قبل يتواجد خلال مباريات إنتر ميامي الأمريكي العام الماضي، وظهر في أكثر من فيديو وهو يلتقط صورا مع ميسي.
وسجل ميسي هدفا في تعادل إنتر ميامي مع نظيره لوس أنجلوس، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ديغنيتي هيلث سبورت".
وجاء هدف ميسي الأول في بطولة الدوري الأمريكي لعام 2024، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، من صناعة جوردي ألبا، وسدد النجم الأرجنتيني من منتصف منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، لتسكن شباك حارس غالاكسي.
كما شهدت المباراة حضور العديد من المشاهير أبرزهم نجمة هوليوود هالي بيري وشريكها المغني وكاتب الأغاني فان هانت، والممثل إدوارد نورتون، والصربي نوفاك ديوكوفيتش لاعب التنس الشهير، وديانا توراسي لاعبة كرة السلة الأولمبية الأمريكية.