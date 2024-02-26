ميسي يصطحب نجل كيم كارداشيان في مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس (فيديو)

ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يصطحب سانت ويست، نجل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، خلال دخول الملعب قبل مواجهة فريقه إنتر ميامي نظيره لوس أنجلوس غالاكسي، التي جمعت الفريقين، فجر الإثنين.

وعلقت كيم كارداشيان على الفيديو عبر حسابها على منص "إكس" قائلة: "سانت ويست يصطحب ميسي في مباراة غالاكسي وإنتر ميامي، إنه يعيش حلما لا يصدق".