لن نسمع واللاعب ليس للبيع.. آرسنال يصدم ريال مدريد

كتب – نور الدين ميفراني

يعتبر الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، أحد ثلاثة مدافعين الأفضل في العالم رفقة الإسباني كوباسي، نجم برشلونة، والإيطالي باستوني، لاعب إنتر ميلان، وهو ما يضعه في إطار اهتمامات الأندية الأوروبية الكبيرة.

ويراقب ريال مدريد بقوة المدافع الفرنسي ويرغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكونه يتوافق مع فلسفة النادي الملكي، ويمتاز أيضا بأنه مدافع عصري وقوي ويتحكم بشكل جيد بالكرة، لكن المشكلة في فريقه آرسنال الذي يرفض بيعه.

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وحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن آرسنال لا يريد الاستماع لأي عروض تخص مدافعه الفرنسي ساليبا، ولو تجاوزت 100 مليون يورو، ويرغب في الاحتفاظ بخدماته رغم أن عقده ينتهي بعد موسمين.

ويرفض الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، الحديث عن رحيل مدافعه ولا عن اهتمام ريال مدريد بخدماته، ويثق في بقائه قائلا: "أنا متأكد أن ويليام ساليبا سيبقى، فقد تحدثت معه وهو سعيد في آرسنال".

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ودفع آرسنال مبلغ 30 مليون يورو للتعاقد مع ساليبا من سانت إيتيان الفرنسي في 2019 بعدما قضى مواسم إعارة في نيس وأولمبيك مارسيليا، كانت رؤية أرتيتا أن المدافع الفرنسي أصبح جاهزا للتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز وكان محقا في ذلك.

ويتميز المدافع الفرنسي بكونه يحافظ جيدا على لياقته البدنية لدرجة أنه لم يتعرض لإصابات قوية، كما أن مستواه تطور بشكل كبير ولم يتراجع.

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وجدد آرسنال عقد مدافعه في 2023 ويتلقى راتبا قريبا من 11 مليون يورو سنويا، لكنه بعيد عن أكبر 5 رواتب في الفريق والتي يحتلها الألماني كاي هافرتز، والبرازيلي غابرييل جيسوس، والإنجليزي ديكلان رايس، والنرويجي مارتن أوديغارد، والإنجليزي بوكايو ساكا.

ويسعى آرسنال للحفاظ على نجومه للتقدم نحو الألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز والبقاء بين المرشحين الكبار ولذلك سيبدأ مفاوضات لتمديد عقد ويليام ساليبا وزيادة راتبه.