أثار النجم الألماني مسعود أوزيل دهشة متابعيه بتطوره البدني الرهيب بعد اعتزاله كرة القدم في شهر مارس 2023.

وظهر أوزيل في عدة مقاطع فيديو، وهو يمارس تدريبات شاقة في صالة الألعاب الرياضية.

وأثارت صور أوزيل الأخيرة تفاعل المعجبين بعدما رفع اللاعب الألماني السابق قميصه ليُظهر عضلات بطنه.

وابتسم أوزيل للكاميرا أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية، وعلق على المنشور: "عام واحد من العمل الشاق".

ودارت تساؤلات حول انتقال مسعود أوزيل للمشاركة في منافسات المصارعة الحرة WWE بعد إظهار تحوله الجسدي الكبير.

وذهبت تعليقات المتابعين على صور أوزيل حول إمكانية خوض أوزيل تجربة جديدة بعد اعتزاله كرة القدم باللعب في المصارعة الحرة.

وخاض مسعود أوزيل رحلة طويلة مع الساحرة المستديرة بدأت مع فريق شالكه الألماني بعد تصعيده من فريق الناشئين عام 2006.

وانضم أوزيل إلى فيردر بريمن قادمًا من شالكه في صيف 2008، ثم انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2010 في تجربة استمرت 3 مواسم.

ولعب النجم الألماني صاحب الـ 35 عامًا مع آرسنال الإنجليزي في الفترة بين 2013 إلى يناير 2021 قبل رحيله إلى فنربخشة التركي، ثم اختتم مشواره مع إسطنبول باشاك شهير التركي.

وحقق أوزيل لقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد موسم 2011 – 2012 كما توج بلقب كأس الملك عام 2011 وكأس السوبر الإسباني عام 2013.

وتوج أوزيل مع آرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات وكأس الدرع الخيرية مرتين كما فاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن.

وأسهم أوزيل في تتويج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014.