مدافع نادي الهلال يرفض تجديد تعاقده

ونشرت صحيفة "اليوم" السعودية تقريرًا قالت فيه، إن متعب المفرج، رفض عرضًا للتجديد مع الهلال، خلال الساعات الماضية.

وأكدت الصحيفة، أن المفرج يرغب في خوض تجربة جديدة مع أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الجديد، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الهلال خلال الموسم الماضي.

واعتمد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق، على الثلاثي، خاليدو كوليبالي، وعلي البليهي، وأخيراً حسان تمبكتي، مع وجود رغبة من جانب المدير الفني للفريق، في ضم مدافع جديد.

وأكدت الصحيفة، أن هذه الأسباب هي السبب وراء رفض المفرج تجديد تعاقده مع الهلال.