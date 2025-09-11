بعد متابعة رونالدو للداعية محمد إبراهيم.. أشهر 9 نجوم دخلوا الإسلام

أثار الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جدلا واسعا بعد متابعته الداعية الإسلامي البرتغالي الشهير محمد إبراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المعروف بنشر المحتوى التعريفي بالإسلام في البرتغال.

محمد إبراهيم، البرتغالي صاحب الأصول الموزمبيقية، هو أكبر المؤثرين البرتغاليين في مجال نشر المعلومات عن الدين الإسلامي.

خطوة قائد النصر أثارت العديد من التساؤلات، خاصة أنه يقيم في المملكة العربية السعودية، وكان عبّر سابقا عن اهتمامه بالدين الإسلامي، فيما يأمل كثير من متابعيه المسلمين أن يعلن اعتناقه الإسلام يوما ما.

وقبل اهتمام رونالدو، سبق لعدد من نجوم كرة القدم أن أعلنوا إسلامهم، بل ودافع بعضهم عن قضايا الشعوب الإسلامية، نستعرض أبرزهم في التقرير الآتي:

كلارنس سيدورف

النجم الهولندي أعلن في 2022 اعتناقه الإسلام، مقدما الشكر لكل من هنأه، ومؤكدا تمسكه باسمه الذي منحه له والده، سيدورف هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة: أياكس، ريال مدريد، وميلان.

فرانك ريبيري

النجم الفرنسي الشهير، وأحد أبرز أساطير بايرن ميونخ، أعلن إسلامه بعد زواجه من فتاة جزائرية، واتخذ اسم بلال محمد يوسف ريبيري.

ريبيري قاد فرنسا لنهائي كأس العالم 2006، وكان قريبا من الفوز بالكرة الذهبية عام 2013.

فريديريك كانوتيه

المهاجم المالي اعتنق الإسلام عام 1999 وحمل اسم عمر. الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2007 اشتهر بمواقفه القوية، حيث رفض ارتداء قميص إشبيلية عام 2008 لاحتوائه على شعار شركة مراهنات، كما ساهم بمبلغ 700 ألف يورو لمنع هدم مسجد في إشبيلية.

بول بوغبا

النجم الفرنسي والفائز بكأس العالم 2018 مع "الديوك"، اعتنق الإسلام عام 2010 بفضل أصدقائه المسلمين، مؤكدا أن الإسلام أحدث تغييرات إيجابية كبيرة في حياته، كما يحرص دائما على القيام بمناسك الحج والعمرة وينشر صورا له في مكة المكرمة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بشكل دائم.

إيمانويل أديبايور

المهاجم التوغولي، الذي لعب لأندية كبرى مثل آرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد، أعلن اعتناقه الإسلام عام 2008 بعدما وُلد في عائلة مسيحية، مؤكدا أنه وجد في الإسلام راحة نفسية كبيرة.

إيريك أبيدال

مدافع برشلونة السابق وأحد نجوم المنتخب الفرنسي، اعتنق الإسلام عام 2007 بعد زواجه من الجزائرية حبيبة كبير، رغم نشأته في عائلة مسيحية.

توماس بارتي

النجم الغاني ولاعب آرسنال السابق وفياريال الإسباني الحالي، أعلن إسلامه عام 2022 بعد زواجه من فتاة مغربية تدعى سارة في لندن، واتخذ اسم "يعقوب".

وكان نادي فياريال أعلن تعاقده مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، بعقد لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق آرسنال.

لاعب خط الوسط الغاني ذو الخبرة الواسعة، خاض أكثر من 50 مباراة دولية مع منتخب بلاده. كما مثّل أندية آرسنال، وأتلتيكو مدريد، وألميريا، ومايوركا.

خوسيه إغناسيو (جوتا)

اللاعب الإسباني السابق في ريال مدريد وأندية أخرى، أشهر إسلامه في الكويت في فبراير 2024، متأثرا بصداقته مع الكويتي فيصل بورسلي، حيث تعرّف على الإسلام عن قرب خلال زيارته للكويت.

فيليب تروسيه

المدرب الفرنسي الشهير الذي درب منتخبات وأندية في أفريقيا وآسيا، أعلن إسلامه عام 2006 في الرباط برفقة زوجته، واختار اسم "عمر"، بينما اختارت زوجته اسم "أمينة".