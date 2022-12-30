ميرور: عهد عائلة غليزر يقترب من نهاية حقبته بالإعلان "قريبًا" عن بيع مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الملاك الحاليين طرحوا النادي للبيع و"يستكشفون فرصًا استراتيجية"، وهو ما لم يستبعد بيعًا كاملاً للنادي، في خطوة وصفتها الصحيفة البريطانية أنها "لحظة زلزالية".

وتضم قائمة المشترين المحتملين شركات مثل آبل وأمازون وأغنى رجل في بريطانيا السير جيم راتكليف، مما دفع جماهير النادي للتفاؤل بشأن انتهاء علاقة عائلة غليزر الأمريكية بأولد ترافورد.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه يتم حاليًا الإشراف على عملية بيع النادي والبحث عن مشترين محتملين من قبل مجموعة رين، التي قدّرت القيمة المالية للنادي بما يتراوح بين 6 مليارات و7 مليارات جنيه إسترليني.

ولا شك أن بيع مانشستر يونايتد سيكون لحظة فارقة للجماهير التي تتمتع بعلاقة متوترة مع عائلة غليزر وطالبت لسنوات برحيل العائلة الأمريكية عن النادي.