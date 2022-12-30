ميرور: عهد عائلة غليزر يقترب من نهاية حقبته بالإعلان "قريبًا" عن بيع مانشستر يونايتد
أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن عائلة غليزر المالكة لمانشستر يونايتد في طريقها لبيع النادي قريباً جداً، وذلك بعد شهر من إصدار بيان بشأن بيع النادي.
وأكد مانشستر يونايتد الأنباء المثيرة التي تفيد بأن النادي معروض للبيع فعليا في بيان صدر في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الملاك الحاليين طرحوا النادي للبيع و"يستكشفون فرصًا استراتيجية"، وهو ما لم يستبعد بيعًا كاملاً للنادي، في خطوة وصفتها الصحيفة البريطانية أنها "لحظة زلزالية".
وتضم قائمة المشترين المحتملين شركات مثل آبل وأمازون وأغنى رجل في بريطانيا السير جيم راتكليف، مما دفع جماهير النادي للتفاؤل بشأن انتهاء علاقة عائلة غليزر الأمريكية بأولد ترافورد.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه يتم حاليًا الإشراف على عملية بيع النادي والبحث عن مشترين محتملين من قبل مجموعة رين، التي قدّرت القيمة المالية للنادي بما يتراوح بين 6 مليارات و7 مليارات جنيه إسترليني.
ولا شك أن بيع مانشستر يونايتد سيكون لحظة فارقة للجماهير التي تتمتع بعلاقة متوترة مع عائلة غليزر وطالبت لسنوات برحيل العائلة الأمريكية عن النادي.
واشترت عائلة غليزر الأمريكية مانشستر يونايتد مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (954.48 مليون دولار) في العام 2005. وعلى الرغم من إدراجها في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ العام 2012، إلا أن عائلة غليزر تحتفظ بملكية أغلبية الأسهم.
ورفعت جماهير مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة وهذا الموسم شعارات تطالب برحيل الملاك عائلة غليزر، كما نظموا تظاهرات تطالب برحيلهم دون جدوى.
وذكرت عدة تقارير سابقة رغبة عدة مستثمرين بشراء مانشستر يونايتد من بينهم عرض سعودي بلغ 4 مليارات جنيه إسترليني، لكن العائلة المالكة ترفض بيع النادي.
وبدأ استحواذ مالكوم غليزرعلى مانشستر يونايتد منذ 2003، وكلفه حوالي 800 مليون جنيه إسترليني، وتعرض الملاك منذ البداية لمعارضة قوية من جماهير الفريق.
ويعد يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا/ دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.
وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه إسترليني.